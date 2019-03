Un motorista i un ciclista moren en dos accidents de trànsit

Dos accidents de trànsit mortals en només unes hores de diferència aquest dissabte a Catalunya. En el primer, a Llinars, ha mort un motorista, i unes hores després un ciclista de 85 anys també ha perdut la vida a l'Eix Transversal, a l'alçada d'Arbúcies.

El primer accident ha sigut un xoc frontal entre el motorista i un camió, a la C-35, a Llinars del Vallès. Els fets han passat cap a un quart de dotze i per causes que encara s'estan investigant. La víctima mortal és un home de 69 anys veí de Montmeló. S'han desplaçat fins al lloc dels fets dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i una dotació dels Bombers de la Generalitat. A conseqüència de l'impacte, la C-35 ha estat tallada diverses hores, i durant aquest temps s'han fet desviaments senyalitzats.

Amb aquesta víctima, són 30 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest 2019 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Una estona després, cap a les dues de la tarda, un ciclista de 85 anys ha mort al xocar contra un turisme quan circulava per l'Eix Transversal a l'altura d'Arbúcies (Selva). L'accident ha passat a dins d'un dels túnels, en concret, al de Joanets, quan per causes que s'estan investigant, la víctima ha topat contra el vehicle, al punt quilomètric 212 de la C-25.

Com a conseqüència del xoc el ciclista ha mort, malgrat els esforços dels Serveis d'Emergències Mèdiques per salvar-li la vida. La carretera, que s'ha tallat parcialment, no està habilitada per a ciclistes, que hi tenen prohibit circular-hi. S'han desplaçat fins a la zona cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dels Bombers, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.