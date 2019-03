El moviment feminista crida a una manifestació massiva el 8-M

El rellotge corre i els col·lectius feministes enllesteixen els preparatius de la vaga feminista del divendres 8 de març. Sota el lema "Ens aturem per canviar-ho tot", el moviment crida a fer del Dia Internacional de la Dona una jornada de lluita massiva per denunciar les discriminacions de gènere que pateixen les dones en tots els àmbits de la vida quotidiana. La intenció dels col·lectius és superar l'èxit de la convocatòria de l'any passat, que va concentrar milions de persones arreu del món.

La vaga general convocada se sustenta en quatre eixos: el laboral, el de cures, el de consum i l'estudiantil. Les impulsores han remarcat avui en una roda de premsa a la plaça del Rei el caràcter transversal -perquè afecta tots els àmbits-, intergeneracional i interracial de la vaga. El moviment feminista ha instat totes les dones a adherir-se a la vaga per donar visibilitat al treball de la dona en tots els àmbits.

La manifestació unitària a Barcelona anirà de plaça Espanya a plaça Catalunya i estarà dividida en dos blocs principals: un primer format per dones, dones lesbianes i dones transsexuals que encapçalarà el recorregut, i un segon mixt que anirà al darrere. Hi ha manifestacions convocades a les principals capitals de demarcacions i altres ciutats com Calella, Badalona, Berga, Igualada, Rubí i Valls. Fins ara, s'han adherit a la convocatòria 150 col·lectius feministes i més de 550 associacions i col·lectius socials.

La portaveu de la comissió organitzadora de la vaga, Dolores Pulido, ha recordat que la vaga "no pot ser una parada productiva" i ha encoratjat a parar també en les tasques de cures i treball no remunerat. "Considerem que tot treball és fonamental per sostenir l'economia i amb aquesta vaga volem visibilitzar els treballs de totes les dones", ha afirmat. Els homes que col·laboren amb els col·lectius s'estan organitzant per cobrir tasques de cura i cobrir serveis mínims en l'àmbit laboral.

Un 8-M antiracista

Les entitats presents també han volgut remarcar la perspectiva antiracista i anticolonial de la vaga apostant per la diversitat racial dins del moviment. La comissió de migració, decolonial i antiracista de la vaga ha impulsat la campanya #Migrantas8M per tal de denunciar la doble discriminació de les dones migrades, que pateixen desigualtats tant per la seva condició de dona i com pel seu origen, i per fer front al "feminisme blanc que no qüestiona privilegis".

La campanya ha fet públic un manifest que, entre altres punts, inclou la reclamació de la derogació de la llei d'estrangeria i el tancament dels centres d'internament d'estrangers (CIE), els quals consideren "presons de tortura" que "penalitzen la condició de migració de persones". També denuncien la "precarització dels treballs de cures que realitzen especialment les dones migrants" i aposten per un feminisme "sense pràctiques eurocèntriques, etnocèntriques i colonialistes".