Els municipis porten al jutjat la pujada de preu del subministrament d'Aigües Ter-Llobregat

L'increment de preu de l'11,8% del subministrament d'aigua en alta d'Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), que es va acordar el 28 de desembre en el consell d'adminstració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha posat els municipis afectats en alerta. El món local ha anunciat avui que presentarà un recurs contenciós-adminsitratiu contra aquest acord i demanarà que, de manera cautelar, no s'apliqui l'increment. La decisió l'han pres conjuntament l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci Besòs Tordera i la Federació de Municipis de Catalunya. Les tres entitats denuncien que la pujada acordada està molt per sobre de l'IPC i que, a més, no correspon a cap millora del servei i obliga als ajuntaments a traslladar l'increment de preu als ciutadans.

També apunten que la sentència del Tribunal Suprem sobre la possible anul·lació del concurs de privatització d'ATLL que va fer la Generalitat sortirà de forma imminent i que, per tant, el moment és "inapropiat" per acordar una pujada d'aquest tipus. Segons han informat avui el vicepresident de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, i el president del Consorci Besòs Tordera, Sergi Mingote, la pujada afectarà més de 4,5 milions de persones de 116 municipis. La previsió és que entri en vigor al març i, per això, els municipis afectats demanen mesures cautelars per evitar que s'arribi a aplicar.

Es tracta d'un increment del servei en alta, és a dir, del preu que Aigües del Ter Llobregat cobra a les empreses subministradores de Barcelona i la seva àrea, i que després varia en funció de cada cas però que, segons l'ACA, serà equivalent a un euro o més per rebut.