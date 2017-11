El moll de la Marina: de museu per a invidents a l’amagatall dels Reis d’Orient

La seva ubicació és privilegiada: allà on el carrer Marina es troba amb el mar. A banda i banda, el Port Olímpic i la platja del Somorrostro, dos espais plens d’activitat. Tot i així, el moll de la Marina és actualment un calaix dels mals endreços on es poden trobar amagades des de les carrosses dels Reis d’Orient fins al solàrium improvisat d’un grup de jubilats d’aquells que fan tanta enveja perquè estan tot l’any bronzejats. Si tira endavant el projecte de l’Ajuntament de Barcelona de connectar la platja del Somorrostro amb el Port Olímpic, aquest espai haurà acabat trobant -30 anys després- la seva funció per a la ciutat de Barcelona.

Per ara el projecte que ha estat més a prop de transformar aquest espai va ser un museu per a invidents que es va presentar l’any 2009. S’havia de dir Diàleg en la Foscor i havia de ser “un acostament pràctic a la ceguesa”, segons va explicar el dia de la presentació el seu impulsor, Carlos Bloss. L’acte es va celebrar amb una gran convocatòria a la qual també van assistir l’aleshores alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i la presidenta de l’ONCE a Catalunya, Teresa Palahí. Totes dues institucions donaven suport al projecte. Aquell dia Hereu va celebrar que el museu s’instal·lés en un espai “emblemàtic” com el moll de la Marina. Però el museu va quedar en no res i el moll de la Marina va seguir sent una trista i avorrida llosa de formigó.

Racó per prendre el sol

Com que mai plou al gust de tothom, la nova vida del moll pot comportar danys col·laterals. I és que hi ha un grup de jubilats que cada dia s’instal·len en aquest racó del moll de la Marina per prendre el sol. “Jo conec les platges i els llocs on prendre el sol millor que ningú”, diu la Mari, orgullosa. Segons el seu rànquing, elaborat després de llargues hores d’exposició al sol, aquest és el segon millor solàrium del litoral barceloní: té un banc per seure, no hi fa mai vent, no és un lloc de pas -de manera que estan tranquils- i, sobretot, hi toca el sol. És perfecte fins i tot a la tardor. L’únic problema és quan els clients de les discoteques del Port Olímpic descobreixen alguna nit aquest racó i s’hi instal·len per beure alcohol i orinar. Ho deixen tot brut. El Joan viu a l’Eixample i també ve fins aquí per prendre el sol: “El que has de fer és un reportatge sobre la contaminació, que ens està matant. Jo ja no puc ni respirar”, reivindica, emprenyat. Però de seguida la seva preocupació canvia: “Escolta, estic pensant que si obren aquí un túnel per connectar amb el port tindrem corrent d’aire”, adverteix. Com que aquest solàrium perilla, no direm quin és el primer del rànquing.

Al costat de la bancada on prenen el sol la Mari i el Joan, hi ha una porta tancada que dona a l’interior del moll. Ara és un petit magatzem abandonat. El forat ja està fet, de manera que només caldria arranjar-lo. Al costat d’aquest petit local hi ha un altre magatzem immens que funciona com a calaix dels mals endreços del Port Olímpic. Una petita part s’ha convertit en una minideixalleria dels bars i restaurants de l’entorn, però la major part està buit. En un racó hi ha guardades algunes de les carrosses que utilitzen els Reis d’Orient per repartir regals durant la Cavalcada. Al magatzem també hi ha trastos de tota mena, com una vela abandonada i una taula de surf destrossada. I és que la pràctica de l’esport nàutic també conviu al Port Olímpic amb els bars, restaurants i discoteques.

Des de fa dos anys el moll de la Marina té un únic local obert, el del Club Patí Vela Barcelona. Des del seu gran taller preparen les embarcacions amb què reivindiquen un esport popular i d’invenció catalana. De fet, el patí va néixer als anys 20 del segle passat a Badalona. La seva funció no era tant navegar sinó superar la brutícia que hi havia a prop de la costa per poder-se banyar mar endins, on l’aigua era més neta, i a poc a poc va anar evolucionant. L’aposta per aquest espai que va fer el Club Patí Vela reforça la nova etapa que ara vol viure el Port Olímpic, ja que treballen amb escoles del barri i fomenten l’esport.

Per a ells la transformació que prepara l’Ajuntament seria molt favorable: “Ens agrada que es dirigeixi cap a l’oci, però amb un projecte esportiu familiar i destinat a la gent d’aquí”, explica el president, Rafel Figuerola, que està convençut que “l’actual model, pensat per al turisme, està caducat”.