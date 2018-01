El primer nadó de l'any es diu Raisa Ioana i ha nascut a Barcelona

La Raisa Ioana ha nascut els primers segons del 2018 a l'Hospital del Mar, a Barcelona. És el primer nadó de l'any i pesa 2,790 kg.

El #primernadó de l'any a Catalunya ha estat la Raisa Ioana, una nena que ha nascut als primers segons de l'any a @hospitaldelmar de #Barcelona. Ha pesat 2,790 kg. Benvinguda! 👶 — Salut (@salutcat) 1 de gener de 2018

"La Raisa Ioana ha nascut coincidint amb la darrera campanada de Cap d'Any", asseguren els seus pares. La Florentina Staicu (de 25 anys) i l'Aurel Ibris (de 31 anys) són de Romania i fa vuit anys que viuen a Barcelona. La Raisa Ioana és la seva primera filla. El part ha anat molt bé i tant la mare com la filla es troben perfectament. La Florentina va ingressar a l'Hospital del Mar el diumenge 31 de desembre al matí, quan ja havia trencat la bossa. Va començar a tenir contraccions més fortes durant la tarda i la van ingressar poc abans de la mitjanit a la sala de parts. Amb les primeres campanades va començar a empènyer fort i va donar a llum pocs segons de les 0.00 hores.

El doctor Kilian Vellvé, cap de guàrdia de Ginecologia d'aquesta passada nit a l'Hospital del Mar, ha explicat per ser el primer part de la mare va evolucionar força ràpid i que ha anat tot bé. Com que és un part natural i no hi ha cap complicació la família podrà tornar a casa aquest dimarts o dimecres.

El gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany, ha visitat avui la Raisa Ioana i la seva família a l'hospital barceloní per donar-li la benvinguda.

Aqui tenim la Raisa Ioana, el #primernadó de l'any 2018 a Catalunya, amb els seus pares, la Florentina i l'Aurel. Els ha visitat a @hospitaldelmar el gerent del Consorci Sanitari de #Barcelona Jaume Estany pic.twitter.com/JYCFzmZvd7 — Salut (@salutcat) 1 de gener de 2018

A la demarcació de Tarragona, el primer nadó de l'any ha sigut l'Oyane. Ha nascut a l'Hospital Joan XXIII a les 00:39 h i ha pesat 2,910 kg.

540x306 La família que ha tingut la primera nadó de l'any a Tarragona, l'Oyane, amb els seus pares la Naiara i el Dorian / ACN La família que ha tingut la primera nadó de l'any a Tarragona, l'Oyane, amb els seus pares la Naiara i el Dorian / ACN

És la primera filla d'una jove parella, la Naiara i el Dorian, tots dos veïns de Tarragona, ell originari de Cuba. Per aquest motiu, el nom que els seus pares han escollit per a la menuda té el seu origen en la venerada deessa cubana Oyà. La mare el va acabar de perfilar, convertint-lo en Oyane per posar-lo a la seva primera filla. La dona no sortia de comptes fins al 6 de gener però aquest diumenge de bon matí ja va notar molèsties. Després d'un procés de part "dolorós", la Oyane ha nascut per cessaria però la mare i la petita és troben en bon estat de salut recuperant-se a la planta de nounats del Joan XXIII.

I quan faltaven sis minuts per dos quarts de tres de la matinada ha arribat en Siraj, el primer gironí de l'any. El nen ha nascut a l'Hospital de Palamós a les 2:24 h i ha pesat 3,240 kg.

A la demarcació de Lleida encara no ha nascut cap nadó.