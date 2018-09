Un policia veu indicis que el doctor Vela formava part de la trama de nadons robats

S'estreny el cercle contra el doctor Eduardo Vela. Un policia nacional ha declarat aquest dimarts en el primer judici que se celebra a Espanya sobre nens robats que "tots els indicis apuntaven" que el doctor Eduardo Vela podria formar part de la trama. Segons ha afirmat el policia, Vela li va dir que en aquella època "cremaven" els llibres de registre: "Em va comentar que les adopcions tenien dues fases: una primera inicial en el qual es mantenia la història i, una segona, en la qual la llei vigent els obligava a destruir tots els historials", ha assenyalat.

L'Audiència Provincial de Madrid ha reprès aquest dimarts el judici d'Eduardo Vela, de 85 anys, per al qual la fiscal demana onze anys de presó pel suposat robatori d'un nadó a la seva mare biològica. Es tracta d'Inés Madrigal, que va néixer el 1969 a la clínica Sant Ramón de Madrid, i que va ser entregada a un matrimoni que no podia tenir fills, en contra la voluntat de la mare biològica. El tribunal de la secció setena escoltarà al llarg d'aquesta sessió a cinc testimonis i el judici quedarà vist per a sentència.

El subinspector de Policia ha explicat que "tots els indicis apuntaven que hi havia una trama de la qual el doctor Vela podria formar part que primer feien servir a mares solteres que estaven en centres d'acollida i que no volien tenir fills per donar-los en adopció, però que després se'ls va esgotar aquesta font i van començar a haver-hi altres casos en clíniques com la de Sant Ramón".

El testimoni de la periodista, clau

A banda del policia, també ha testificat una periodista francesa que va parlar amb el doctor Vela al desembre de 2013 per un reportatge sobre nadons robats i que va gravar amb càmera oculta l'entrevista. Aquesta testimoni ha recordat que el doctor Vela i la seva dona li van explicar que quan Inés Madrigal va néixer la van regalar al matrimoni format per Pablo Madrigal i Inés Pérez. Segons van explicar-li, el matrimoni "no va pagar res a canvi". El testimoni d'aquesta periodista és clau per sustentar l'acusació contra el metge ja jubilat, ja que la mare d'Inés Madrigal va morir fa uns anys.

A més, una amiga del matrimoni ha recordat durant el judici que Inés Pérez no podia tenir fills "tot i que li agradaven molt". En aquest sentit, ha explicat que va aconseguir el nadó a través d'un sacerdot que coneixia a un metge, però ha assegurat que no recorda si es tracta del doctor Vela.

La delicada salut de Vela va fer que la segona sessió del judici s'hagués d'ajornar després d'ingressar hores abans a urgències per marejos. Recentment, però, els forenses van determinar que el metge podia tornar a declarar.

En la seva declaració en la primera sessió, va negar tots els delictes que se li imputen de sostracció de menors, suposició del part, falsedat documental i detenció il·legal. S'enfronta a 13 anys de presó. El seu advocat va al·legar en la vista oral que els delictes estan prescrits.

El relat de la filla

La mare d'Inés va morir al desembre de 2016, als 93 anys. El seu relat era fonamental, ja que sostenia que Vela li va regalar la seva filla. La dona va inscriure llavors a la seva nena adoptiva en el registre civil com si fos la seva filla, signant Vela un document oficial d'un part que mai va succeir. En el judici, no va reconèixer la seva rúbrica.

En la seva declaració davant del tribunal, Inés Madrigal va explicar el relat que sempre li narrava la seva mare adoptiva. El va escoltar amb 18 anys per primera vegada. Era 1987. "Em va dir que era la filla d'una senyora que no em podia tenir-me", va recordar davant del tribunal.

No obstant això, ja amb vuit anys va començar a sospitar que hi havia alguna cosa estranya. "En aquella època, els meus pares vivien a Los Molinos. Un dia la meva mare va arribar amb un nadó i la gent no l'havia vist embarassada. I ja saben que als pobles es parla", va dir.

Va passar el temps i un dia a l'escola, va explicar que li deien "l'adoptada". "No sabia què era això. I li vaig preguntar a la meva mare. Arran d'aquí vaig veure que hi havia alguna cosa estranya. No encaixava. És una intuïció que tenim la gent que som adoptats", va reconèixer.

"Van rebre una trucada telefònica a la lleteria del poble perquè eren els únics que tenien telèfon. Les van citar a Sant Ramón perquè hi havia una nena de bona família embarassada i els anaven a donar el nen", va apuntar. Segons va apuntar, li van dir que no fos a la perruqueria i que tingués símptomes d'embarassada.