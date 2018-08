Neixen 33 tortugues babaues més del niu de la platja de Mataró

Segona nit de naixements de tortugues babaues a la platja de Sant Simó de Mataró. Ahir va sortir de l'ou el primer exemplar, i aquesta passada nit ho han fet 33 exemplars més.

Aquesta nit i matinada han nascut 33 tortugues més al niu de la platja de #Mataró @matarocat Imatges cedides per Marga Cruz/Ajuntament de Mataró pic.twitter.com/M5F7VJzomh — Territori (@territoricat) 7 d’agost de 2018

Segons ha explicat el departament de Territori, 19 de les 'nounades' s'han dirigit cap al mar tot just després de néixer i 14 han estat traslladades al CRAM –el centre per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins del Prat de Llobregat– per evitar que fossin atacades per depredadors. Allà se les criarà en captivitat, juntament amb unes altres 25 tortugues que ja van néixer directament a la incubadora.

De les 33 tortugues, 19 han marxat cap al mar i 14 han estat traslladades al @crampress pel perill que suposava la presència de depredadors. S'alliberaran durant la nit @matarocat @FaunaMarinaCat. Imatges cedides per Mataró Audiovisual/Ajuntament de Mataró pic.twitter.com/w1K8zcoL54 — Territori (@territoricat) 7 d’agost de 2018

De la posta de 173 ous, doncs, ja han nascut 59 exemplars d'un total de 76 -18 no han sobreviscut. D'aquesta manera, al niu encara hi queden 97 ous i es preveu que en les properes nits puguin néixer nous exemplars de tortuga.

L'Ajuntament de Mataró, el CRAM i la Generalitat mantenen activat el dispositiu per garantir la supervivència del màxim nombre d'exemplars possible i, en paral·lel, es fa un treball d'investigació sobre el comportament i moviments de l'espècie, ja que es preveu que cada vegada sigui més habitual la seva presència a la costa catalana.