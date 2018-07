Un estudi publicat avui per la Universitat Autònoma de Barcelona mostra com els nanoplàstics danyen els musclos. La recerca, feta per investigadors del departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB, la Universitat d’Aveiro i el CIMAR portuguès, va observar com, fins i tot en petites concentracions, danyen l'ADN del 'Mytilus galloprovincialis', musclo mediterrani de consum humà. Marina Teles, directora de la recerca, va advertir que els efectes dels nanoplàstics són “subletals” i “a més llarg termini” que els plàstics convencionals.

Els investigadors van sotmetre els musclos, procedents de la costa portuguesa, a nanopartícules de poliestirè durant quatre dies, en concentracions que variaven des dels 0,005 fins als 50 mil·ligrams per litre. A partir de 0,05 mg ja es van detectar canvis en els gens, ja que modificaven l'activitat del gen 'cat' (catepsina), relacionat amb el correcte funcionament del sistema immunitari de les brànquies dels musclos. Concentracions més altes, segons es va observar, afecten altres gens.

"La recerca no té implicacions per a la salut humana, ja que no hi ha cap evidència que aquestes respostes moleculars observades puguin passar als humans en cas de consumir-ne", ha explicat el catedràtic de la UAB Lluís Tort, coautor de l'estudi.