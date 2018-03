Un narcopís menys al Raval i sis detinguts en l’operació

La lluita policial contra els narcopisos del Raval continua. Tres setmanes després de l’última operació, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra van entrar ahir a la tarda en un altre domicili on els camells s’havien instal·lat per vendre-hi la droga. El dispositiu va ser als baixos del número 14 del carrer Picalquers, on van quedar detingudes sis persones -entre els responsables del local i toxicòmans- per un delicte contra la salut pública. També hi havia altres persones com a clients que no van quedar arrestades, segons fonts pròximes al cas. De fet, com que les últimes intervencions policials contra els narcopisos del Raval s’han fet a la tarda, això ha suposat que els agents també enxampin in fraganti els consumidors. A finals de gener, en una operació en un narcopís del carrer dels Salvador, els agents van arribar a identificar una quinzena de clients però només van arrestar dos homes.

Els sis detinguts d’ahir se sumen a les 54 persones que en l’últim any han quedat arrestades pels narcopisos que es concentren al Raval. L’Associació de Veïns Illa Robadors, Picalquers i Roig (RPR) va celebrar ahir aquesta nova intervenció, que va començar poc després del migdia i es va allargar fins a mitja tarda. Des de feia unes setmanes, la mateixa entitat havia fet arribar als cossos policials que el local dels baixos del número 14 del carrer Picalquers s’havia ocupat per fer-lo servir com a narcopís. Dins el domicili hi van trobar diverses quantitats d’heroïna, cocaïna i metamfetamina, segons van informar la Guàrdia Urbana i els Mossos. Per dificultar que els camells i els toxicòmans puguin tornar a entrar al narcopís desmantellat, ahir a la tarda es va tapiar l’entrada al local.

Dos narcopisos de cara

El carrer Picalquers és un dels més castigats per la problemàtica dels últims mesos al Raval i les operacions dels cossos de seguretat se succeeixen. Al juliol, en un dels primers cops policials contra els narcopisos, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van escorcollar i desmantellar un local d’aquest tipus situat al número 11 del mateix carrer Picalquers, on van detenir un home. Pel que fa al narcopís clausurat ahir, l’Associació Illa RPR va assegurar que el domicili “feia la funció” que fa pocs mesos havien desenvolupat els locals que estaven situats al número 22 del carrer d’en Roig, tapiats a finals d’octubre després que la Guàrdia Urbana i els Mossos, en una altra de les seves operacions a la zona, hi detinguessin tres persones.

Tot i que, de mica en mica, la policia està estrenyent la pressió sobre els camells del Raval, els seus locals i els seus clients, els veïns no cedeixen en la reivindicació que han impulsat, com per exemple amb actes de protesta com les cassolades. De fet, l’Associació Illa RPR ha començat els últims dies una nova campanya, sota el títol A tot drap, que consisteix a posar un mocador de color vermell als balcons o a les finestres d’aquest barri de Barcelona. Amb aquesta acció l’entitat pretén fer visible la queixa dels veïns pel malestar que provoquen els narcopisos, que estan associats a situacions de baralles, brutícia i insalubritat per als blocs que ho pateixen.

Per la seva banda, des de l’estiu passat, la Guàrdia Urbana i els Mossos han fet escorcolls en narcopisos situats en diferents carrers del Raval. A part dels carrers Picalquers, dels Salvador i d’en Roig, la policia també ha actuat en una desena de carrers més, com ara Carretes, Sant Gil, Riereta i Om. Segons l’Ajuntament de Barcelona, davant la problemàtica dels narcopisos, s’han doblat els efectius policials al barri i s’ha incrementat l’equip dedicat a la investigació dels delictes relacionats amb drogues, a més de reforçar els agents uniformats.