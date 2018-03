Nou pisos de l'Ajuntament s'utilitzen com a narcopisos al Raval amb el permís dels inquilins

Nou pisos del parc d'habitatge públic de l'Ajuntament de Barcelona situats al barri del Raval s'utilitzen com a narcopisos amb el permís dels inquilins. L'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha detectat que no són pisos buits, sinó que els inquilins han "facilitat" que els narcotraficants accedeixin al pis, ha explicat el gerent de l'IMHAB, Javier Burón. El consistori ja es troba en processos judicials per resoldre aquesta situació, tot i que són casos "difícils" perquè, segons ha alertat Burón, caldrà enfrontar "el dret de l'habitatge davant dels delictes de salut pública". De fet, ha previst que els processos seran llargs.

Burón ha assegurat que els llogaters dels nou pisos porten a terme activitats de tràfic de drogues de manera directa o bé permeten que terceres persones ho facin. Els nou casos estan en processos judicials perquè l'Ajuntament pugui recuperar l'habitatge. Però Burón ha avisat que les demandes per no pagar el lloguer acostumen a ser una via més ràpida -per recuperar l'habitatge- que "les demandes per activitats vinculades a la salut pública". El gerent ha advertit: "Els llogaters que no facin les coses correctament han de saber que tard o d'hora apareixerem per la porta".

El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha afirmat que el consistori es pren la situació "com un avís i una alerta". També ha destacat que des de l'Ajuntament "s'estan curant en salut perquè sigui molt difícil que es torni a produir". La situació del Raval, en què els llogaters del parc públic d'habitatge fan un ús irregular dels pisos, representen el 3,7% del total dels casos (acostumen a estar vinculats amb l'impagament de les quotes, amb ocupacions o amb la recuperació de les claus d'habitatges que han quedat buits per la defunció del titular). D'aquest 3,7%, el 0,37% s'han resolt amb el desnonament dels llogaters.

Per això, Montaner ha considerat que "el parc públic funciona bé en general", ja que la revisió ha constatat que el 96,3% dels pisos s'utilitzen correctament. La revisió del parc públic es va fer entre el març del 2016 i el juny del 2017, quan es van analitzar 6.274 pisos, encara que no tots són els pisos que gestiona l'IMHAB perquè sempre n'hi ha alguns que es troben en rotació. Actualment, l'IMHAB gestiona 7.406 habitatges, dels quals uns 150 estan en rotació.