Els narcopisos arriben a un barri degradat de Mataró

Narcopisos, robatoris i ocupacions. Al barri Rocafonda de Mataró es viu un deteriorament continuat des de fa temps i l’últim any s’ha registrat un augment dels delictes, segons expliquen els veïns. El clima d’inseguretat amb el qual han de conviure ha quedat reflectit en les dades presentades a la Junta Local de Seguretat de Mataró, feta aquesta setmana: el 2018 els delictes han pujat un 9,5% respecte al 2017. A més dels robatoris en comerços, la venda de drogues al carrer, un tiroteig de fa pocs dies i dues agressions sexuals des del novembre, els veïns temen ara l’obertura de narcopisos. Soraia el Farhi, veïna del barri, assegura que un dels problemes més greus és “la gran quantitat” de pisos ocupats per organitzacions criminals que els utilitzen amb finalitats lucratives, una de les quals és reproduir el model dels coneguts narcopisos de Barcelona, ja que “hi ha pisos que, bàsicament, s’utilitzen per vendre drogues”.

“En altres casos, venen les claus per uns 800 euros a persones que necessiten ocupar el pis”, diu indignada El Farhi. La instal·lació de la delinqüència en el si dels habitatges i als carrers de Rocafonda no només ha provocat que les escales d’alguns edificis estiguin brutes, sigui habitual conviure amb soroll i, en ocasions, els inquilins d’un habitatge punxin la llum. També joves que suposadament formen part de les organitzacions “ens increpen pel carrer si, per exemple, els hi diem que no tirin brossa al terra”, condemna El Farhi. Aquesta atmosfera de desassossec, entre altres factors, porten Majó a admetre que “moltes persones han marxat del barri perquè ja no és el mateix”.

La inseguretat al barri mataroní de Rocafonda ha provocat que la Safaee Madmourh, una altra veïna, no deixi la seva filla de 12 anys tornar sola a casa, que la Maria Majó surti al carrer amb més compte que abans i que El Farhi ara s’ho pensi abans d’anar a córrer a la platja a la nit. Per fer front a aquesta situació que fa que Rocafonda deixi de ser la llar dels seus veïns, el regidor de Seguretat de Mataró, Juan Carlos Jerez, explica que “han posat més enllumenat al Parc de Rocafonda (una de les zones més insegures)” i han reforçat la presència d’agents de Policia Local. Un dels propers passos és “mirar d’oferir” serveis d’acompanyament a les víctimes.

“Hem de preocupar-nos de fer-ho millor perquè la gent no deixi de denunciar els fets, ja sigui per por o per no tenir la informació adequada”, assegura Jerez.

Mentrestant, els veïns no pensen abandonar el barri. Majó, que estima aquest racó de Mataró on va arribar el 1969, explica que des de l’Associació de Veïns de Rocafonda demanen que hi hagi més programes socioeducatius per regenerar el teixit social i una “policia més implicada que, per exemple, interactuï amb la població i sàpiga tractar la canalla”. Però, de moment, els veïns hauran de seguir lluitant perquè el perill deixi de rondar pel barri. “Quan la por et limita vius empresonada, i no volem viure així. Volem poder gaudir del nostre barri”, sentencia El Farhi.