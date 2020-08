Les narcosales catalanes van atendre l'any passat 224 sobredosis, cap d'elles mortal

Més de 3.500 persones van passar l'any passat per alguna de les catorze sales de consum supervisat de drogues, també anomenades narcosales, que hi ha a Catalunya. En total es van atendre 224 sobredosis, cap de les quals va resultar mortal. La Generalitat ha fet públiques aquest dilluns les dades d'intoxicacions per opiacis, coincidint amb la commemoració, el 31 d'agost, del Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi.

En l'actual context de pandèmia pel covid-19, la subdirecció general de Drogodependències de Catalunya ha reforçat les intervencions sobre la prevenció de sobredosis per reduir-les al màxim i evitar morts relacionades amb la reacció adversa a substàncies estupefaents. Així, s'ha intensificat l'oferta de kits de naloxona –un fàrmac que serveix d'antídot com a bloqueig dels efectes de les drogues opioides– entre consumidors i s'han reforçat els missatges preventius, com els de consumir només en llocs on algú pugui socórrer en cas de sobredosi o de provar una dosi més baixa quan hi ha canvis de proveïdor o de via d'administració.

Si bé durant l'estat d'alarma es va observar un descens dels consums a les narcosales, Salut preveu que amb la normalització de la disponibilitat algunes persones tornin a consumir després d'un període d'abstinència o de menys consum, fet que suposa un alt risc de sobredosi.

Les autoritats sanitàries defensen l'eficàcia dels programes de formació en l'ús de naloxona com a estratègia clau per reduir les morts per sobredosi, juntament amb les narcosales i els programes de manteniment amb metadona. L'administració de naloxona com a antídot per combatre les sobredosis i la formació entre les persones usuàries en l'ús d'aquest fàrmac són decisives per evitar les morts per sobredosi, segons Salut. Des de l'inici del programa fins al 2019 s'ha format 11.268 persones com a agents actius per a la identificació i atenció de la sobredosi amb naloxona i s'han repartit un total de 12.716 vials.

Catalunya, segons assegura la conselleria de Salut, és pionera en el camp de la prevenció del consum excessiu de substàncies addictives, així com en l'impuls de programes de reducció de danys a través del programa de prevenció de la sobredosi, que va ser engegat el 2009 amb l'aval d'organismes i institucions internacionals com l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies.