"Crec que hi ha poques noies treballant amb ordinadors, hauríem de ser més", reflexiona la Kristel, una nena del Casal dels Infants, durant la seva visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC), el centre de recerca líder a Espanya en supercomputació. Encara que a ella li agradaria ser pediatra i no té gaire interès en les tecnologies, s'ha adonat de la falta de presència femenina en aquest tipus de feines. El BSC, conscient d'aquesta deficiència, ha engegat un projecte anomenat Som Investigadores per atreure infants de primària al món de la tecnologia. "Creiem que si treballem amb noies abans que escullin quins estudis universitaris volen fer podem potenciar que més dones es dediquin a la ciència", ha explicat el director del BSC, Mateo Valero, a la presentació del projecte.

La iniciativa –que el BSC fa conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i que s'ha inclòs al pla municipal Barcelona Ciència– obrirà les portes del centre a més de sis mil alumnes d'entre sis i dotze anys perquè el puguin visitar i conèixer la feina amb un superordinador com el MareNostrum, el més potent de l'Estat, el 5è d'Europa i el 22è del món. El tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, també ha participat en la presentació del projecte als Jardins de la Torre Girona i ha animat les noies a ser científiques. "Necessitem més nenes per combatre el canvi climàtic", ha dit Pisarello.

El grup infantil Macedònia ha sigut l'encarregat de posar la nota musical a la trobada. "Investigadores de tot el món fem descobriments brutals, genials, des de Barcelona per a tot el món, amb un ordinador espectacular", són els primers versos de 'MareNostrum', la cançó que el grup musical ha compost per fer que les nenes s'interessin per la ciència i combatre la bretxa de gènere a les carreres STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Mateo Valero ha alertat que només un 27% dels treballadors al centre són dones i que la xifra cau a dos de cada deu quan es parla d'investigadores.

Una quinzena de nois i noies del Casal dels Infants han sigut els primers a gaudir de les visites guiades al CBS. Durant la sortida, dues educadores els han simplificat el funcionament del superordinador a través de jocs. "Té la memòria de 20.000 ordinadors i fa en sis minuts els càlculs que un ordinador normal fa en tot un any", han explicat les investigadores. Una de les activitats per fer-los entendre com treballa el MareNostrum ha estat posar-los a fer sumes i restes senzilles, primer un voluntari sol i després en grups de cinc: "Veieu com opera més ràpid si cadascú s'encarrega d'una operació? El superordinador treballa com molts ordinadors en un de sol”.