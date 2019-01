La Fiscalia demana presó permanent revisable per a la dona que va confessar haver matat el nen Gabriel Cruz

La Fiscalia demana la condemna més alta del Codi Penal per l'autora confessa de la mort del nen de Níjar, Gabriel Cruz, el març del 2018. Ana Júlia Quezada, exparella del pare, s'enfrontarà a la pena de presó permanent revisable, segons ha avançat l'agència Europa Press. La dona va participar durant dies en les tasques de recerca del menor juntament amb la família i va arribar a falsejar proves per desvincular-se del crim, col·locant per exemple una samarreta del nen al bosc per entorpir la recerca. En realitat, l'havia estrangulat el mateix dia que la família n'havia denunciat la desaparició. La Guàrdia Civil va arrestar-la mentre traslladava el cos del petit al maleter del cotxe per amagar-lo en un altre lloc.

Després de la seva detenció Quezada, que continua en presó provisional, va admetre haver matat el nen i haver-ne amagat el cos, però va assegurar que havia estat durant una discussió amb ell i va al·legar legítima defensa assegurant que el nen l'havia volgut agredir. Els investigadors, però, consideren que la dona va planificar el segrest i la mort del menor perquè "era el més important pel seu pare".

La fiscalia vol que pagui l'operatiu de recerca

L'escrit d'acusació de la fiscalia també xifra en 200.000 euros el cost de l'operació de recerca desplegada per trobar el menor durant onze dies i inclou la petició que l'acusada es faci càrrec d'aquest import.

L'autòpsia va determinar que el nen havia mort asfixiat el mateix dia que va desaparèixer. Segons la Fiscalia, Quezada va amagar el seu cos en una petita fossa que va cavar al pati d'una finca de la família "amb l'objectiu d'encobrir la seva actuació criminal" i després va tirar la roba del nen en un contenidor.

El ministeri públic destaca l'actitud de l'acusada involucrant-se en les tasques de recerca del nen, simulant que estava "afligida i compungida" amb una "absoluta fredor". Segons la Fiscalia, la dona va intentar implicar-hi fins i tot un altre home, que havia sigut parella seva en el passat, deixant una samarreta del nen en una zona pròxima on vivia aquesta persona.