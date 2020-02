Un nen de set anys, nou cas sospitós de coronavirus a Mallorca

Un nen de set anys ha ingressat a l'Hospital Son Espases de Palma com a possible cas de coronavirus. El menor té grip i els clínics l'investiguen per haver estat en contacte amb l'home que va donar positiu aquest cap de setmana . Així ho ha anunciat la directora general de Salut Pública de les Illes Balears, Maria Antònia Font, aquest dilluns en una roda de premsa. Els clínics esperen tenir els resultats de les proves entre dimarts i dimecres per confirmar si aquest és el tercer cas de coronavirus a Espanya.

Segons han detallat també el cap de servei de Medicina Interna, Javier Murillas, i el responsable de Virologia, Jordi Reina, actualment l'hospital investiga entre 20 i 40 persones que van estar en contacte amb l'home infectat . Font ha informat que les persones que hi varen tenir "un contacte estret" ja han estat avisades i se'ls recomanen fer quarantena a casa els 14 dies següents des que es va produir el contagi. Tenint en compte que el punt àlgid de la infecció va ser entre el 29 de gener i l'1 de febrer, la directora general ha indicat que la quarantena de tots els possibles afectats hauria d'acabar aquesta setmana.

El metge Jordi Reina ha indicat que cap membre de la família del nen sospitós de tenir coronavirus ha presentat símptomes. Les filles i la dona de l'home confirmat, per la seva banda, ja han rebut l'alta, però continuen "acollides" a l'hospital, fins que es confirmi que el pare ja no té el virus. Els clínics n'han pres una segona mostra per tornar a enviar a Madrid i conèixer en quin estat es troba. Malgrat que ja no presenta símptomes, s'haurà de fer fins a una tercera anàlisi per descartar del tot si continua infectat.

La població infantil, la menys afectada pel coronavirus

En referència al nen afectat, els metges han puntualitzat que el coronavirus té menys incidència en la població infantil, fet que valoren com "una dada a favor". Estadísticament, expliquen, hi ha menys casos de pacients pediàtrics que han patit el virus. Maria Antònia Font no ha volgut donar dades concretes sobre l'infant que està en observació, però ha detallat que resideix a Mallorca i que forma part de l'entorn proper de l'home britànic que va donar positiu.

L'hospital encara investiga possibles noves línies de contacte amb el pacient afectat, de manera que no descarta informar més persones per alertar del possible contagi. Els casos de major risc són els que hi van tenir un "contacte estret". Segons el protocol, es tracta d'aquells que van estar a menys de dos metres del pacient, les persones assegudes a l'avió a un radi de dos seients al seu voltant o qualsevol sanitari que li hagi proporcionat cures.

Font ha aprofitat per enviar "un missatge de calma: Si algú no ha rebut cap telefonada, és que no l'ha de rebre", ha insistit. Tot i això, adverteix que "si algú considera que hi ha estat en contacte estret, cal que contacti amb el telèfon de vigilància o amb el 061". Aquestes persones, afegeix, cal que quedin a casa fins que s'aclareixi què han de fer.

Cal recordar que la conselleria de Salut de les Illes Balears va informar aquest diumenge que el primer cas de coronavirus detectat a Mallorca és lleu i que la possibilitat de contagi és baixa. El pacient és un pare d'una família d'origen britànic i resident a l'illa, concretament als afores de Marratxí. Els quatre membres de la família estan aïllats des de divendres a Son Espases, però tant la mare com les dues filles han donat negatiu en les proves fetes per detectar el coronavirus.