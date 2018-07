Mor un nen de 12 anys d'un tret fortuït a Valladolid

Un nen de 12 anys va perdre la vida ahir divendres a la nit a Valladolid d'un tret de bala, tot apunta que fortuït, mentre jugava amb un altre menor de 16 anys a l'interior d'un habitatge. Segons ha informat la delegació del govern de Castella i Lleó a través d'un comunicat, quan han passat els fets els dos menors eren sols al pis.

L'arma, un revòlver petit, era d'un familiar dels dos menors, i el tret, segons les primeres investigacions de la Policia Nacional, s'hauria disparat fortuïtament, divendres poc abans de les deu de la nit. Al nen el van traslladar urgentment al Clínic de Valladolid, on els metges ja no van poder fer res per salvar-li la vida.

L'altre adolescent, de 16 anys, va haver de ser traslladat a un altre centre mèdic de la ciutat, el Río Hortega, víctima d'un atac d'ansietat. Ara la Prefectura Superior de Policia de Castella i Lleó s'ha fet càrrec de la investigació per determinar exactament les circumstàncies de la mort del menor.