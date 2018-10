Mor una nena d'un any a qui el seu pare s'ha oblidat al cotxe

Una nena d'un any i mig ha mort després que aquest matí el seu pare la deixés al seu cotxe quan la portava a la llar d'infants, segons han informat a Efe fonts policials. Dins el cotxe, aparcat a districte madrileny d'Hortaleza, el nadó ha quedat inconscient i després ha mort .

El seu pare la portava a l’escola i, en arribar al destí, ha tancat el cotxe i ha marxat sense recordar que dins hi havia la petita, informen les fonts. Quan la mare ha anat cap a les 15h a recollir-la, els responsables del centre infantil li han dit que la nena no hi era i que ningú l'havia portada aquest matí.

Tot i que encara no es coneixen els detalls, la mare ha sigut qui ha trobat al nadó en obrir el cotxe amb un joc de claus que ella tenia. De fet, quan han arribat els equips sanitaris de Samur-Protecció Civil, la petita ja estava fora del cotxe i havia entrat en aturada cardiorespiratòria. Els sanitaris han intentar reanimar-la durant 45 minuts, però només han pogut acabar confirmant la seva mort.

El grup d’Homicidis de la Brigada de Policia Judicial de Madrid s'ha fet càrrec de la investigació i està pendent de prendre declaració al pare, que es trobava en estat de 'shock'.