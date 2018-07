Una nena d’onze mesos, greu per una intoxicació de cannabis i cocaïna

Continua hospitalitzada la nena d’onze mesos de Torrejón del Rey (Guadalajara) que va ingressar dissabte a l’hospital de La Paz de Madrid en estat greu a causa d’una intoxicació de cànnabis i cocaïna. Segons va informar el centre hospitalari madrileny a l’agència Efe, la menor està estable, i va ser traslladada des de l’hospital de Guadalajara, on li van diagnosticar la intoxicació. Diversos mitjans locals van informar ahir que els pares de la nena han perdut la custòdia de manera provisional per decisió de la fiscalia.

Van ser els mateixos pares els que van trucar al servei d’emergències del 112 perquè la petita no es despertava. La menor va ser traslladada immediatament a l’hospital universitari de Guadalajara, i d’allà a La Paz. Seguint el mateix protocol que s’aplica en casos de maltractament de menors, els treballadors sanitaris van alertar les autoritats judicials. Aquest protocol avisa el jutjat de guàrdia i el servei de protecció de menors, com també investigadors de la policia o la Guàrdia Civil perquè investiguin si hi ha hagut intencionalitat o deixadesa de funcions dels pares o dels tutors legals. Fonts de la subdelegació del govern espanyol a Guadalajara van confirmar a Efe que el cas està sent investigat per la policia judicial, que ha decretat el secret de les actuacions.