Els nens dins els cotxets estan exposats a un 60% més de contaminació que els pares

Els cotxets poden ser perillosos: un estudi publicat pel Centre Global d'Investigació de l'Aire net (GCARE, en anglès) de la Universitat de Surrey, afirma que quan van en cotxet els nens poden estar exposats a un 60% més de contaminació que els seus pares i això potencialment danya el lòbul frontal i impacta en les seves activitats cognitives i el desenvolupament cerebral.

L'estudi ha aparegut a la revista 'Environment International' i està basat en 160 estudis. Els investigadors del GCARE també van investigar diferents tipus de cotxets en funció de l'altura, amplada i si té capacitat per un nen o dos. Els investigadors van descobrir que els nens que van en cotxet respiren aire més contaminat, ja que s'ubiquen entre a una altura similar dels tubs d'escapament, entre 0,55 i 0,85 metres i això n'augmenta la vulnerabilitat.

L'estudi suggereix una sèrie de mesures de mitigació, que inclou solucions "actives", com el control d'emissions dels vehicles i accions passives, com la cobertura dels camins entre vehicles i vianants. També solucions tecnològiques que poden ajudar a crear una zona d'aire net al voltant de l'àrea de respiració del nen, i conclouen que per solucionar el problema s'han de combinar solucions tecnològiques innovadores, l'activisme i polítiques per controlar la congestió del trànsit.

Segons la UNICEF, 17 milions de nens d'arreu del món que tenen menys d'un any viuen en regions on els nivells de contaminació de l'aire excedeixen les pautes recomanades per l'Organització Mundial de la Salut. Els nens d'entorns pobres corren perill perquè la manca de nutrició i d'accés a l'atenció mèdica i l'exposició al fum del tabac se sumen als nivells perillosos de contaminació.

"Sabem que els bebès respiren més partícules a l'aire en relació amb la mida dels seus pulmons i el pes corporal. En comparació amb el que hem comprovat aquí és que l'altura a la qual viatgen la majoria dels nens en un cotxet duplica la probabilitat d'impactes negatius de la contaminació atmosfèrica en comparació amb un adult", afirma el professor Prashant Kumar, el president de Qualitat de l'Aire i Salut i director fundador del Centre Global per a la Investigació de l'Aire net. "Quan també es té en compte el grau de vulnerabilitat els teixits -subratlla-, el sistema inmunitari i el desenvolupament del cervell en aquesta etapa primerenca, és extremadament preocupant que estiguin exposats a aquests nivells perillosos de contaminació".

Els investigadors treballen en un projecte desenvolupar estratègies i solucions de mitigació, el MAPE (Mitigació de l'Exposició a la contaminació en nens petits, per les sigles en anglès): "Treballem juntament amb socis industrials per desenvolupar solucions tecnològiques i donant una atenció especial en les nostres activitats quotidianes una atenció especial", conclou Kumar.