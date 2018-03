Cap a la neteja definitiva de l'abocador del Garraf

A l'abocador del massís del Garraf, hi ha enterrades més de 25 tones de deixalles. La restauració de l'espai per transformar-lo en un indret natural és un compromís històric de les administracions que es remunta al 2006, quan va clausurar-se la instal·lació. Els treballs, però, van quedar aturats i inacabats fa set anys per la falta de recursos derivada de la crisi econòmica i ara són a punt de reactivar-se després que l'Agència de Residus de Catalunya hagi desbloquejat els tres milions d'euros per reiniciar la primera de les fases pendents de les obres.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar la represa dels treballs el passat mes de novembre, pendent d'aquests diners que serviran per segellar els residus i evitar que les aigües pluvials s'infiltrin a les zones ja segellades. La neteja de l'espai va quedar a mitges el 2010 i va deixar pendent de cobrir i reforestar tota la part alta de l'abocador de la Vall d'en Joan, la que toca a la part de Begues i la Morella.

Les actuacions de restauració fetes a la part baixa han consistit a abocar terres netes al damunt dels residus prèviament segellats i cobrir la superfície per reforestar-la. Entitats ecologistes porten anys avisant dels riscos que suposen les filtracions de les aigües de la zona allà on els residus no estan segellats encara. "Quan plou, s'arrosseguen al subsòl líquids provinents de la putrefacció de residus que passen a les corrents subterrànies del massís del Garraf i les contaminen", explica Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció.

540x306 Un dels aparells que capta els gasos que surten dels residus soterrats / FERRAN FORNÉ Un dels aparells que capta els gasos que surten dels residus soterrats / FERRAN FORNÉ

L'entitat també ha demanat a l'AMB més temps per poder estudiar el projecte de recuperació i presentar al·legacions a alguns punts. Per exemple, advoca per convertir l'antic abocador en un espai natural i no en un espai d'ús públic, de manera que la intervenció que s'hi faci sigui menys dura i no calgui, per exemple, construir camins específics per al passeig.

El projecte de recuperació de l'espai, que té un cost total de 27,7 milions d'euros després que l'AMB aprovés una reformulació per abaratir-lo, es reprendrà en sis fases. La primera és la que ara començarà de segellar residus, mentre que d'aquí a uns mesos està previst engegar una segona fase per restaurar l'entorn paisagístic. En aquest cas, el finançaement vindrà de fons europeus i de l'AMB a parts iguals.