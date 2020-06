Ja no hi ha límits d'aforament

Aquesta mitjanit passada s'han acabat els límits d'aforament als espais tancats i a l'aire lliure. A partir d'ara només caldrà garantir una distància de seguretat equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona. El Govern va aprovar dijous passat la normativa que regirà la represa i va establir que els aforaments del 50% en espais tancats i del 75% a l'aire lliure estarien en vigor fins al 25 de juny.

No és el cas de les Balears ni del País Valencià, que mantenen un límit d'aforament del 75%. Cada comunitat autònoma ha concretat les mesures seguint les recomanacions del decret de la nova normalitat de l'Estat, que s'aprovarà avui al Congrés.

El cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha dit a RAC1 que l'aixecament del límit d'aforament als establiments requereix "una campanya d'informació i aclariment", que considera que ja s'està començant a fer perquè veu complicat que els clients mantinguin la distància de seguretat si l'establiment no ho marca.

Què es pot fer i què no

Es pot rebaixar la distància de seguretat?

Es recomana mantenir-la, però es pot rebaixar sempre que es faci servir mascareta –en espais tancats hi ha d'haver una distància mínima d'un metre–. En espais oberts al públic, a més de mascareta hi ha d'haver un registre dels assistents o una preassignació de les localitats, i mesures de circulació per evitar les aglomeracions. En el cas d'espais a l'aire lliure, també s'han d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents.

Quantes persones poden fer activitats socials o esportives conjuntament?

No hi ha límit sempre que s'evitin les aglomeracions i es segueixin les mesures de protecció, però és preferible fer-les amb els contactes habituals.

Quanta gent pot reunir-se en un espai obert al públic?

L'aforament permès ha de garantir una distància de seguretat de 2,5 m2 per assistent, però es pot rebaixar sempre que es compleixin les mesures esmentades. En el cas dels espais tancats, hi ha un límit de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats. A l'aire lliure, els espais sectoritzats han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

Hi ha límit per a platges i espais naturals?

No, però les administracions públiques poden limitar-hi l'accés quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions.

Es poden organitzar actes?

Sí, sempre que es compleixi l'aforament de lloc de celebració segons la distància de 2,5 m2 per assistent, tot i que es pot rebaixar si es fa servir la mascareta i hi ha espais sectoritzats amb control d'accés.

És obligatori portar mascareta?

És obligatòria per a majors de 6 anys tant en espais tancats com a l'aire lliure sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat d'un metre i mig. En queden exemptes aquelles persones amb dificultats respiratòries o que no tinguin autonomia per treure-se-la.