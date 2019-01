El foc del local nocturn del carrer Balmes va ser provocat i els Mossos busquen el responsable

L'incendi del carrer Balmes de Barcelona que dijous a les cinc de la matinada va arrasar un local nocturn va ser provocat. Els Mossos d'Esquadra n'estan convençuts després de recollir proves al lloc dels fets i escoltar les declaracions dels testimonis, i per això ara busquen la persona o les persones que ho van fer.

Un dels testimonis ha declarat que va veure una persona encaputxada llançant un artefacte explosiu dins del local. De fet, els veïns van assegurar haver sentit l'explosió i, quan van aixecar les persianes, van veure un foc que sortia per les obertures del local situat als baixos del número 315 del carrer Balmes. Les flames van rebentar tots els vidres de l'establiment i van enfilar-se cap amunt, de manera que van afectar les finestres dels pisos superiors. No només això, sinó que part de la façana va quedar de color negre per causa del foc, que també va fregar l'edifici del costat.

Malgrat la intensitat de les flames, l'incendi no va deixar ferits, si bé dos veïns van haver de ser atesos per ansietat. Tot el bloc –que a les plantes superiors del local és d'habitatges– va ser desallotjat, però a partir de les set del matí els veïns van poder tornar als seus domicilis, tot i que alguns pisos tenen desperfectes per les flames que van pujar per la façana.

El local on es va originar el foc es diu Le Vendôme. Els veïns van dir que es tracta d'un establiment d'oci nocturn amb catximbes i música que funcionava des de feia uns mesos. Afegeixen que tenia els vidres tintats i que acostumava a obrir per a festes privades. També diuen que el local havia acollit diversos negocis els últims anys, com ara un bar de copes i un restaurant japonès: segons els veïns, cap havia acabat de tenir èxit.