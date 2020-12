Concentració a Girona per denunciar la mort d'un noi extutelat que es va suïcidar

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant de la Delegació del govern a Girona per denunciar la mort de Hamza Iouazgui, un noi extutelat que es va suïcidar la setmana passada, informa ACN.

Els manifestants, convocats per la plataforma Girona Acull, sostenen que la direcció general de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) és "responsable" de la mort de Iouazgui perquè "aboca joves al carrer" i això els fa "perdre l'esperança" un cop fan els 18 anys. El jove, que tenia 19 anys, havia emigrat en solitari des de Tànger, al nord del Marroc.

Companys d'en Hamza el recorden emocionats i denuncien que no va ser víctima d'un suïcidi, sinó del sistema de (des)protecció a la infància de la DGAIA #capjovealcarrer pic.twitter.com/H0IIMFPXKv — Girona Acull (@GironaAcull) December 28, 2020

Per la seva banda, des d'Afers Socials afirmen que el jove va rebre acompanyament en tot moment i va participar en diversos programes per a joves migrats. Per això neguen cap responsabilitat i lamenten la mort del jove. En l'acte, alguns dels seus companys li han dedicat unes paraules.

L'entitat gironina ha aconseguit prou donacions econòmiques per pagar les despeses de repatriació del cos del noi.