El nombre de beques menjador baixa per primera vegada en sis anys a Barcelona

El Consorci d'Educació de Barcelona ha atorgat per aquest curs 2018-19 un total de 26.679 beques menjador. La xifra és lleugerament més baixa que l'any passat, 466 menys: és la primera vegada en sis anys que cau la quantitat d'aquests ajuts. Segons el Consorci, aquest descens de l'1,72% es pot atribuir a la recuperació econòmica i a la "lleugera millora" en les finances d'algunes famílies, i han reivindicat que des del curs 2013-14 la xifra d'ajuts entregats ha augmentat un 55% (era tan sols de 17.155 beques ara fa cinc anys).

En total, el Consorci -format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat- destinarà 18 milions d'euros que serviran per cobrir el 74,7% de les sol·licituds presentades. Les sol·licituds rebutjades no es deuen a una manca de fons, han dit, sinó al fet que no complien els requisits establerts pel Parlament de Catalunya ara fa dos anys.

El Consorci entrega ajuts ordinaris de 3 euros i d'extraordinaris de 6 euros per a les famílies més desfavorides. La beca s'entrega en base als ingressos familiars, i s'estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts perquè així es destinen als trams de rendes més baixes -prenent com a referència el llindar de pobresa establert a l'Idescat -uns 21.000 euros anuals en una família de quatre membres-.

Així, segons han explicat el president del Consorci Josep Gonzàlez-Cambray i la vicepresidenta, Laia Ortiz, gairebé la meitat de les beques que es donen són extraordinàries, que significa que cobreixen el 100% del preu del menú escolar. Aquests ajuts -se'n donaran 12.771- han crescut un 268% en els últims cinc cursos, mentre que els ajuts ordinaris, que cobreixen la meitat del preu del menú (3 euros) s'han estabilitzat. El departament està estudiant afegir un nou tram en les beques menjador perquè hi hagi un ajut que cobreixi el 80% del preu.

Els districtes on s'han donat més beques són Nou Barris (20,36%), Sant Martí (15,04%) i Sants-Montjuïc (12,91%), mentre que les zones amb menys necessitat de beques han estat les Corts (2,8%) i Sarrià - Sant Gervasi (3%). El 74% dels ajuts s'han atorgat a alumnes que van a escoles públiques i el 26% a concertades.

Per etapes d'escolarització, les beques han baixat a educació infantil i primària i han crescut a l'ESO: han passat de 2.986 l'últim any a 3.790 aquest curs. D'aquestes, 744 alumnes de 20 instituts de la ciutat formen part del programa Instituts a Temps Complet, en què també s'ofereixen activitats complementàries més enllà de les hores lectives.

Segons Gonzàlez-Cambray, les beques menjador busquen garantir la igualtat d'oportunitats i la inclusió social. "Tenen un component educatiu fonamental", ha afirmat.