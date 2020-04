El nombre de morts per coronavirus les últimes hores a l'Estat és 510, la xifra més baixa des del 23 de març

Segueix morint gent a Espanya pel coronavirus però les xifres d'aquest dissabte ofereixen una mica d'esperança. En les últimes 24 hores han mort 510 persones per coronavirus, 95 menys que divendres, i és la xifra més baixa des del 23 de març, que van ser 462. De tota manera, aquesta reducció està en sintonia amb la tendència dels últims dies. És el tercer dia que l'augment de morts va a la baixa: dimecres van ser 74 menys, dijous 78 i divendres, que es donen a conèixer avui dissabte, 95. Es tracta del descens més pronunciat de tota la setmana -de fet, l'increment de morts va augmentar a principis de setmana. En total, el nombre de morts ascendeix a 16.353 a tot l'Estat.

Pel que fa al nombre de contagis les últimes 24 hores, és de 4.830, un pèl superior que la jornada anterior, i l'increment en aquest sentit ha pujat del 3% al 3,1%, per bé que pot ser explicable per l'accés als tests de diagnòstic ràpid. Des que es va iniciar la pandèmia hi ha hagut 161.852 positius detectats, dels quals s'han recuperat 59.109, un 36,5%.