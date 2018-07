Interior vol endurir la normativa per poder fer fora dels locals qualsevol persona que tingui actituds masclistes

La violència sexual és una de les formes més freqüents de violència contra les dones. I des d'hospitals i administracions han detectat que moltes agressions es produeixen en entorns d’oci i sobre persones molt joves. En aquest context, el departament d'Interior, els ajuntaments, entitats socials i representants del sector privat "s'han conjurat" per primera vegada per fer un front comú i garantir "tolerància zero" a les agressions sexuals en qualsevol context d'oci. En la primera reunió del Pla de seguretat contra la violència, s'ha posat sobre la taula propostes com canviar la normativa per expulsar dels locals a qualsevol persona amb actituds masclistes i formar als responsables de seguretat dels locals privats i espais públics perquè puguin detectar possibles casos d'agressions o abusos sexuals "de manera preventiva".

El mateix conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que una de les vies per frenar els casos d'agressions i abusos sexuals és introduint "canvis normatius" en la mesura que la Generalitat tingui competències. I això significa, per exemple, canviar la normativa del dret d'admissió als locals, per fer-la més restrictiva i permetre que es puguin expulsar les persones que, tant a la cua com a l'interior, tinguin actituds masclistes. A la normativa actual, segons han explicat, les expulsions són bàsicament per actituds agressives o incompliment del codi de vestir.

Per tal de prevenir abusos i agressions, també es faran sessions de formació. L'Institut de Seguretat Pública es farà càrrec de la formació dels cossos de seguretat, com Mossos i policies locals -n'hi ha 215 a tot Catalunya-, mentre que els formadors de la seguretat privada faran el mateix en l'àmbit privat. Caldrà definir qui imparteix les sessions a les associacions d'oci.

De les successives trobades dels participants en aquest Pla de seguretat contra la violència en sortirà un protocol comú, que tractarà de donar resposta a les agressions en el temps d'oci (tant nocturn com diürn). És un pas important, tenint en compte que des dels ajuntaments i des del sector privat havien sorgit iniciatives, que ara es coordinaran de manera conjunta sota el paraigua del departament d'Interior.

Buch ha explicat que durant els primers sis mesos del 2018 s'han registrat 804 denúncies per agressions i abusos sexuals. Són 187 més que el mateix període de l'any passat, un 30% més.