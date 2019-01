Els notaris també faran de mediadors

El col·lapse de la justícia que ha provocat que el senyalament de judicis se situï fins als dos anys vista en algunes de les jurisdiccions ha fet que cada cop es busqui més la mediació per donar sortida a conflictes sense necessitat de passar pels jutjats. Amb aquesta voluntat el Col·legi de Notaris de Barcelona ha posat en marxa un centre de mediació que arrencarà amb 15 professionals formats expressament en aquest camp i que segueix l’exemple del que ja existeix a Madrid des de fa anys.

Des del 2015 els notaris, igual que els registradors, estan habilitats per poder fer aquesta funció de mediadors. “Ens vam adonar que molts companys a la notaria acaben detectant la necessitat d’una mediació entre dues parts que no es posaven d’acord en un tema”, explica la responsable del nou centre, Anna Llanza.

Segons Llanza, les herències, el debat sobre una incapacitat, els problemes en una comunitat de veïns o entre els socis d’una empresa són alguns dels conflictes que els notaris detecten als despatxos i que poden tenir una sortida més senzilla per la via de la mediació. “Si es deriva a la justícia el conflicte pot trigar molt a solucionar-se; en canvi, la mediació no trigarà més de tres mesos, pot ser d’un sol dia i implica solucions més imaginatives”, destaca la responsable del centre. La via de la conciliació és sempre voluntària, es recomana als usuaris que la facin acompanyats d’advocats i es pot desistir en el moment que es vulgui. El servei però té un cost de 150 euros per sessió.

Més cultura de la mediació

Llanza considera que “encara cal conscienciar” la ciutadania sobre “la cultura del pacte” i fer més pedagogia de la possibilitat de solucionar els conflictes sense arribar a la via judicial.

De fet, el govern espanyol està tramitant un avantprojecte de llei des del 2015 per impulsar-la. La proposta inclou l’obligació de fer almenys una sessió informativa de mediació abans d’arribar a la via judicial en reclamacions entre famílies o separacions, entre altres coses, explica Llanza. “Almenys han de saber que tenen aquesta opció i sense explorar abans aquesta via no podran anar a judici”, conclou.