Obre el nou pati interior d'illa a l'antic cinema Urgell

L'interior d'illa de l'antic cinema Urgell de Barcelona ja s'ha estrenat com un nou pati de 1.000 metres quadrats amb zona de jocs i zona verda. L'espai, al barri de Sant Antoni, ocupa el que fa anys va ser la sala d'uns dels cinemes més grans de la ciutat, mentre que soterrat al mateix espai hi ha el supermercat Bon Preu, propietari del local comercial i qui ha urbanitzat l'espai públic i l'ha cedit gratuïtament a l'Ajuntament.

El pati interior, de fet, té dos accessos: un per l'entrada del local comercial d'Urgell i un altre pel carrer Borrell. La recuperació d'interiors d'illa per a ús públic no acabarà aquí a l'Eixample, on l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que pròximament també reobrirà àrees similars als antics cinemes Niza i Novedades.

El pati interior de l'antic cinema Urgell, al barri de Sant Antoni / AJUNTAMENT DE BARCELONA

La transformació de l'antic cinema Urgell, que va tancar el 2013, va estar aturada per tràmits administratius durant anys. Un cop es va reprendre, els treballs van requerir, entre altres accions, la retirada d'una coberta d'amiant de l'antic edifici que va posar en guàrdia els veïns. Avui la nova zona d'espai públic té uns 480 m2 de zona verda i 122 de zona de jocs, així com bancs i zona de descans.