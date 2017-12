Un novembre molt sec agreuja la sequera

Si la falta de pluges ja era evident a l’octubre, després del mes de novembre la situació de sequera s’ha agreujat clarament. Deixant de banda alguns aiguats locals al Baix Empordà i diverses precipitacions al vessant nord del Pirineu, a la resta no hi ha plogut ni un 30% del que sol fer-ho habitualment durant l’onzè mes de l’any. En aquesta foto que va fer arribar a l’ARA fa pocs dies l’observador Emili Vilamala, l’església de Sant Romà de Sau ja es veu gairebé sencera. El nivell del pantà de Sau ja ha baixat per sota del 40%, tot i que part de l’aigua s’ha deixat anar cap al de Susqueda, que es manté al 52%.

Si en conjunt a mitjans d’octubre el nivell dels embassaments de les conques internes de Catalunya ja se situava només al 54%, durant les últimes sis setmanes ha baixat fins al 47%, el nivell més baix des de la greu sequera dels anys 2007 i 2008.

Des d’aquella greu falta de pluges el nivell dels embassaments de les conques internes no havia tornat a baixar en cap moment del 50%, però cal tenir en compte que el maig del 2008 les reserves d’aigua als pantans van arribar a baixar fins al 20%. Va ser en aquest moment tan baix quan el conseller Francesc Baltasar va admetre haver demanat a la Moreneta que fes ploure.

Quatre mesos de marge

Segons els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’ús domèstic no corre cap perill d’entrar en restricció, però si la situació s’agreuja a partir de l’abril podria ser necessari establir algunes limitacions en el rec. Això passarà sobretot si el nivell dels pantans baixa per sota del 40%, un escenari que sembla raonable que es pugui donar si tenim en compte que en menys de dos mesos les reserves han passat del 54% al 47%.

La situació és bastant similar als pantans catalans que pertanyen a la conca del riu Ebre. L’embassament de Camarasa, per exemple, està al 54%, cinc punts percentuals per sobre del nivell de l’any passat en aquestes dates. En canvi, el pantà de Mequinensa està a hores d’ara al 40%, mentre que el desembre del 2016 estava ple en un 75%. El pantà de Rialb està al 49% i el de Canelles al 51%.

Segons el director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA, Jordi Molist, no es preveu un escenari en el qual durant el 2018 es pugui arribar a una crisi tan greu com la de fa deu anys.

Menys consum

Un dels elements que dona confiança a l’ACA per fer aquesta afirmació és la presència de les dessalinitzadores del Prat i de la Tordera. La primera, la més gran, es va posar en funcionament el 2009. Si en condicions normals aquestes plantes treballen al 10% de la seva capacitat, a hores d’ara ja estan treballant al 70%, el nivell de producció més alt des de la seva posada en funcionament.

Tampoc el consum d’aigua és el mateix ara que a inicis del segle XXI. L’any 2002, el consum d’aigua per habitant i dia va arribar a 145 litres, però la suma de sequera i crisi econòmica el van fer caure fins als 113litres el 2014. En els últims anys ha repuntat, però continua molt per sota del que es feia abans de la greu sequera dels anys 2007 i 2008. Segons els tècnics de l’ACA, l’aigua que ens estalviem amb aquesta baixada de consum equival a la que pot produir la dessalinitzadora del Prat.

Entre diumenge i dilluns sembla probable que arribin algunes pluges, però difícilment seran abundants. La segona part del desembre i el gener no acostumen a ser època de grans plogudes.