La mobilitat urbana del futur es pensarà a Barcelona

Barcelona acollirà el "centre d'innovació en mobilitat urbana més important del món". Així ho ha destacat l'alcaldessa Ada Colau en la presentació de la Comunitat d'Innovació i Coneixement (KIC) en Mobilitat Urbana, una plataforma públicoprivada multinacional dins el marc de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia. Avui s'ha celebrat la seva primera assemblea general amb l'objectiu de dissenyar les línies a seguir d'un projecte que tindrà seu, de moment, a la nau de Ca l'Alier, al districte 22@, i vol pensar les noves maneres de moure's per les ciutats.

Barcelona va ser escollida gràcies a una candidatura formada per un consorci de 48 socis d'arreu d'Europa: 13 ciutats, 17 empreses i 18 universitats. Entre els socis hi ha la Universitat Politècnica de Catalunya i l'empresa automobilística SEAT. L'alcaldessa Ada Colau ha celebrat la selecció de la capital catalana com un "reconeixement a les polítiques de la mobilitat urbana", com les superilles, l'ampliació de la infraestructura ciclista i la reconfiguració de la xarxa de bus. A més, ha reconegut que els esforços per aconseguir la designació de Barcelona es van multiplicar després del fracàs l’any passat en l'elecció de la seu de l'Agència Europea del Medicament.

La filosofia del KIC és aconseguir una mobilitat "multimodal, accessible, confortable, segura, eficient i sostenible". Ada Colau ha ressaltat l'aspiració de posar "les persones", i no els cotxes, al centre de "les ciutats del segle XXI" .

La plataforma d’innovació comptarà amb un finançament de fins a 1.600 milions d’euros: 400 de la Unió Europea i fins a 1.200 aportats pels socis. A més de la seu principal barcelonina, tindrà 4 subseus, a Copenhaguen, Praga, Munic i Helmond (Països Baixos). En la seva primera reunió a Barcelona, la KIC s’ha marcat una sèrie de fites per al 2026, com ara l’augment de la mobilitat compartida, l’alliberament de més espai viari a les ciutats i la formació de 1450 graduats.