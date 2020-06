El 1.533 és el número de desempat per a les escoles bressol de Barcelona

El Consorci d'Educació de Barcelona ha fet públic el número de desempat de la preinscripció per a escoles bressol per al curs que ve. A partir del número 1.533 s'ordenaran totes les sol·licituds que estiguin empatades en punts.

A l'hora de matricular-se, cada infant té un nombre determinats de punts en funció de si té germans al centre o pares que hi treballen (40 punts), si viu a prop del centre que vol apuntar-se (viure dins l'àrea d'influència del centre dona 30 punts, per exemple), si els progenitors tenen l'ajutde la renda garantida de ciutadania (10 punts) o si l'laumne, els seus pares o algun germà té una discapacitat d'almenys el 33% (10 punts).

Quan amb aquests barems hi ha infants empatats, s'utilitza un sistema a l'atzar per decidir qui té plaça i qui no, perquè les sol·licituds s'ordenen a partir d'aquest nombre.

Després de conèixer la xifra de desempat, el 10 de juny es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació definitiva, i 8 dies després, el 18 de juny, es publicarà la llista dels infants admesos i dels que queden en llista d'espera. La matrícula encara no se sap quan es podrà fer i dependrà de l'evolució de la pandèmia per la crisi sanitària de la Covid-19.