L'excés de pes i la obesitat són una de les principals assignatures pendents del sistema sanitari espanyol i un dels factors de risc en termes de salut. És especialment preocupant l'augment de l'obesitat entre els joves a Espanya, que se situa en el 20%, per sobre de la mitjana europea del 18%, segons recull l'informe elaborat per l'Organisme de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), amb dades del 2014.

Un 20% dels joves de 15 anys són obesos a Espanya, i això suposa un increment del 4% respecte a les dades del 2001. La xifra és especialment sorprenent si es té en compte que en aquesta mateixa edat, Espanya és un dels primers països europeus quant a activitat física. Les dues dades poden semblar aparentment contradictòries si no es té en compte que els joves que pateixen obesitat "no són els mateixos" que excel·leixen en l'exercici físic, tal com recorda el director general de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, Xavier Prats, que assenyala el vincle entre l'obesitat i el nivell d'ingressos.

El sobreprès també ha augmentat entre els adults, encara que menys -del 12,6% al 14%-, fet que s'explica perquè menys de la meitat dels adults afirmen que fan activitat física moderada cada setmana. Aquesta és la segona taxa més baixa a Europa, la mitjana de la qual és del 19,4%.

En les xifres estatals s'observa que l'activitat física regular és menys freqüent en els sectors de la població amb menys poder adquisitiu. Un 43% dels ciutadans amb més ingressos practiquen exercici amb regularitat, mentre que la xifra es redueix al 30% en el cas de les capes amb menys ingressos. Segons explica Prats, els motius d'aquesta distància són multifactorials: des de la possibilitat econòmica de pagar una quota mensual per anar a fer esport en una instal·lació fins a l'absència d'equipaments en els barris on habiten les persones més desfavorides.

315x383 L'obesitat entre els joves de 15 anys a Espanya supera la mitjana europea / EDU FORROLL L'obesitat entre els joves de 15 anys a Espanya supera la mitjana europea / EDU FORROLL

L'informe s'ha presentat aquest dijous a Brussel·les -i prèviament a Madrid i altres ciutats europees- i pretén extreure algunes conclusions sobre els sistemes sanitaris dels estats membres de la UE per orientar les polítiques sanitàries dels diferents governs, donat que els organismes europeus pràcticament no tenen competències en aquesta qüestió.

D'entre la resta de factors de risc, el tabaquisme a l'estat espanyol continua sent elevat entre els adults (23%), per bé que ha disminuït respecte a principis de segle (32%). Aquest fet demostra l'impacte positiu de les polítiques de control del tabac, tot i que les xifres continuen estant per sobre de la mitjana espanyola. Pel que fa als joves de 15 anys, s'ha fet una gran feina per reduir-ne l'addicció, i s'ha passat d'un 28% fins a un 9%.

En referència al consum massiu ocasional d'alcohol, un 9% d'adults admeten que de tant en tant beuen per sobre del límit, una xifra inferior a la mitjana de la UE (20%), i entre els joves de 15 anys un 20% asseguren que s'han emborratxat més d'una vegada (25% en la mitjana a la UE). En general, Espanya presenta bons resultats quant a la mortalitat evitable -la que depèn del comportament de la persona- i en el cas de les dones és el millor país de la UE (64 casos de cada 100.000). Pel que fa a homes, és el setè (115 de cada 100.000).

Diferències de classe

En línies generals, la Comissió Europea destaca el bon estat de salut a l'estat espanyol. L'estudi assenyala que Espanya és el país d'entre els 28 estats membres de la UE que més esperança de vida té en néixer: 83 anys, una xifra que ha anat augmentant. De l'informe, que en bona part s'ha confegit amb enquestes als ciutadans, es desprèn que no hi ha una gran distància entre classes socials quant a necessitats sanitàries cobertes, però encara hi ha diferències. A l'estat espanyol, aproximadament un 81% de la població amb ingressos alts assegura tenir bona salut, mentre que qui els té més baixos se situa un 10% per sota. La mitjana europea dibuixa una distància de prop del 20% entre les dues classes socials.

Una altra de les qüestions rellevants d'aquest informe és que la reducció de la despesa pública en sanitat -que ara s'està recuperant- ha castigat amb més força els sectors de la societat amb menys recursos. Espanya dedica un 9,2% del PIB a la salut, mentre que la mitjana de la UE és d'un 9,9%. Això implica que la despesa directa de les famílies en qüestions relatives a aquest àmbit incrementi fins al 24% del total d'inversió a l'Estat (15% de mitjana a la UE). Tot i estar per sota de la mitjana de la UE, no deixa de ser destacable que un 4,4% de la gent afirmi que ha deixat de prendre un medicament receptat perquè era massa car. Segons el que han assenyalat les persones consultades, una de les principals queixes és el temps d'espera per rebre una operació.

La prevenció i l'atenció primària, les claus

Com a resultat del diagnòstic del sistema sanitari de cada estat membre, la Comissió Europea ha extret cinc conclusions un cop analitzats tots els països que van orientades a aconseguir uns sistemes de salut basats en l'eficàcia i la resiliència. El primer pas és aconseguir pal·liar al màxim els factors de risc i, per tant, fer una bona tasca en prevenció de malalties. El segon punt és reforçar l'atenció primària, a fi de posar remei clínic a determinades qüestions que no requereixen una atenció hospitalària. En aquest sentit, una altra de les claus és augmentar el nombre de treballadors de caràcter polivalent que assumeixin aquest rol, encara que l'especialització indica un camí contrari.

A més, les conclusions de l'informe apunten cap a models sanitaris basats en cures integrals en què el pacient és el "centre". D'aquesta manera es pretén que el pas d'un pacient per un equipament sanitari sigui tan eficaç com sigui possible, i que el seu tractament es basi en la resiliència, és a dir, que la cura es perllongui en el temps i no obligui aquesta persona a fer passos enrere.