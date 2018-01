Reoberta l'AP-2 entre les Borges Blanques i Soses després que la boira obligués a tallar la circulació

Poc abans de les 11 del matí ha estat reoberta al trànsit l'AP-2 entre les Borges Blanques i Soses després que la boira obligués a tallar la circulació dimecres a primera hora. La visibilitat ha millorat en aquest tram tot i que encara hi ha boira i Protecció Civil demana precaució.

A primera hora d'aquest dimecres, la gestora de l'autopista ha activat el Pla d'Autoprotecció de la via ja que la boira, que afecta el tram entre Bujaraloz (Saragossa) i les Borges Blanques, ha arribat al nivell negre, segons la Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit.

Concretament, la circulació ha quedat interrompuda entre els punts quilomètrics 126 i 162 de la via, en els dos sentits, fet que suposa un tall de 36 quilòmetres. La circulació s'ha desviat per l'A-2 a Soses i per l'N-240 a les Borges Blanques.