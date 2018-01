"Ens veiem obligats a fer que el cartell quedi censurat": la resposta a la polèmica del Carnestoltes de Terrassa

La Confraria Mascarada, l'entitat que organitza el XLI Carnestoltes de Terrassa, ha reaccionat avui a les crítiques contra el polèmic cartell d'aquest any. "Per raons alienes a l'organització, arran de les pressions i amenaces que estem rebent, ens veiem obligats a fer que el cartell guanyador per votació popular quedi censurat", ha dit l'entitat en un comunicat públic. I ha difós el mateix cartell amb un requadre amb la paraula 'censurada' que tapa la dona a la qual grapejaven tres mans i que hi responia amb gestos de rebuig.

249x311 Cartell original del Carnestoltes de Terrassa / ACN Cartell original del Carnestoltes de Terrassa / ACN

L'entitat ha assegurat que no tenen afany de lucre, que organitzen una festa transgressora i reivindicativa i que el polèmic cartell guanyador, escollit per votació popular, va rebre 1.480 vots. La Confraria ha expressat la seva "total i absoluta indignació" per la lectura que s'ha fet del cartell. Entitats feministes, alguns partits, l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa i fins i tot les directores d'Igualtat del Govern, Mireia Mata, i de l'institut Català de les Dones, Núria Balada, l'han criticat perquè asseguren que banalitza la violència contra les dones i converteix en objecte el cos femení.

La Mascarada manté que en cap moment s'ha considerat que el cartell fos "ofensiu i vexatori" cap a les dones i assegura que estan "totalment en contra de qualsevol acte masclista i de violència patriarcal". Manté que les crítiques deixen clar que "a la societat actual, la censura per motius ideològics i partidistes encara és viva". El rètol, una obra de Xavi Suàrez, es titula '155 ombres' i fa referència a l'actual context polític. Hi apareix una dona que es rebel·la a través de diversos gestos davant l'opressió de tres mans que la tenen agafada i que juguen a pedra, paper i tisora. Alhora hi apareixen els colors blau, vermell i taronja, en una presumpta al·lusió al PP, al PSC i a Cs.