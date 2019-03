El jutge obre ara la via penal contra l'autobús antifeminista d'Hazte Oír

En deu dies de diferència, un jutge de Barcelona han adoptat mesures contraposades sobre el polèmic autobús antifeminista d'Hazte Oír. Si dilluns de la setmana passada el magistrat rebutjava immobilitzar el vehicle apel·lant a la llibertat d'expressió, ara ha decidit obrir una investigació penal per determinar si la campanya de l'autobús suposa un acte de discriminació "per raons de gènere".

La Fiscalia especialitzada en Delictes d'Odi, a petició de la Generalitat, va acompanyar la petició cautelar d'aturar l'autobús d'una denúncia per discriminació que el jutge no havia contestat. Senzillament el magistrat havia descartat aturar el vehicle i intervenir-lo argumentant que les opinions de la campanya estaven protegides per la llibertat d'expressió per "molta repulsió ideològica que poguessin causar".

Ara però el titular del jutjat d'instrucció 4 de Barcelona dona la raó al ministeri públic i reconeix que hauria d'haver atès la recepció de la denúncia per entrar a fons amb el contingut de la campanya distribuïda per l'autobús. Considera que cal determinar si el missatge pot "comportar una humiliació o un descrèdit al col·lectiu de dones i a les organitzacions que defensen la igualtat entre dones i homes".