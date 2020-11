Les obres compliquen la circulació a Barcelona

Comença una setmana complicada per a la circulació a Barcelona a causa de les obres, sobretot pels treballs que es fan a l'avinguda Diagonal per ampliar-hi el col·lector d'aigües, que faran que, des d'avui dilluns a la tarda, estigui tallat el trànsit privat des de Roger de Llúria fins a Aragó. Aquesta fase de les obres s'allargarà fins al juliol. Els itineraris alternatius a la Diagonal seran bàsicament el carrer Aragó i Mallorca per als vehicles que circulin en sentit Llobregat; els que es desplacin en sentit Besòs, des del tronc central de la Diagonal seran desviats obligatòriament pel carrer Rosselló, i els que entrin a la Diagonal pel lateral, des del passeig de Gràcia, hauran de baixar per Pau Claris per anar a buscar el carrer València.

Mentre durin les obres, el passeig de Sant Joan perdrà la continuïtat a l’altura de la plaça Jacint Verdaguer. Els treballs suposen, també, l'anul·lació de sis parades d'autobús i afectaran vuit línies, 6 de TMB (6, 33, 34, V19, D50 i 19) i 2 de Tugsal (N1 i N4), que hauran de modificar el seu recorregut.

En total, aquesta intervenció, que durarà 14 mesos, suposa una inversió de 7,7 milions d'euros. L'objectiu és desdoblar el col·lector d'aigües per augmentar un 70% la capacitat de captació actual. L'Ajuntament considera l'actuació una prioritat i també un pas previ necessari abans d'iniciar les obres per unir els tramvies Trambaix i Trambesòs.

651x366 L'afectació prevista a la Diagonal L'afectació prevista a la Diagonal

També estan en marxa les obres per ampliar les voreres de la ronda Universitat, on es reduiran dos carrils de trànsit i s'aixecaran plataformes de formigó per donar més espai als vianants. Avui comença l'afectació més important per a la circulació en aquest àmbit, després que ahir es donessin per acabats els treballs previs. Les obres es faran en dues fases, primer es treballarà a la banda mar i, després de Nadal, a la banda muntanya, on també s'ha de reconfigurar el pas de les línies de bus que s'acumulen en aquest espai.

En els moments de màxima afectació les obres comportaran l’ocupació de quatre carrils de circulació, dos a cada banda de la ronda. Per garantir la mobilitat es redistribuirà l’amplada dels carrils actuals per mantenir sempre com a mínim dos carrils de circulació i un de bus en servei. Es preveu que l’actuació finalitzi el març del 2021.

651x366 Simulació de com quedarà la ronda Universitat Simulació de com quedarà la ronda Universitat

Aquests dos projectes coincideixen, a més, amb altres canvis en la mobilitat de la ciutat que també provocaran alteracions, com els treballs que busquen fer més eficient la xarxa de bus a la Diagonal, entre Pius XII i Zona Universitària, que es faran de nit. L'objectiu és crear un segon carril bus de sortida de la ciutat que substituirà un carril de circulació. L’actuació finalitzarà el dimecres 25 i els treballs, que es duran a terme en horari nocturn, afectaran dos carrils de circulació.

D'altra banda, a partir del dia 30 començaran els treballs a la xarxa de bus a l'avinguda d'Esplugues, entre la glorieta del Roserar del parc de Cervantes i el carrer González Tablas, per crear un nou carril d'entrada a la ciutat que també en substituirà un de trànsit privat. Aquesta actuació s'allargarà fins al 3 de desembre, es farà en horari diürn i suposarà la supressió d’un carril de circulació.

Nous carrils bici

També estan en marxa les obres per afegir un carril bici al carrer Aragó i al passeig de la Zona Franca. En el cas d'Aragó, s'actua entre la Meridiana i el carrer Tarragona, i les obres es fan principalment durant els caps de setmana en horari diürn (ocupant dos carrils de circulació) i entre setmana, en horari nocturn (ocupant tres carrils de circulació). Pel que fa al passeig de la Zona Franca, les tasques es fan entre setmana en horari diürn (ocupant un carril de circulació per sentit), però també durant els caps de setmana (ocupant dos carrils de circulació per sentit), amb alguna intervenció molt puntual a la nit. La previsió és que aquestes dues infraestructures estiguin enllestides al gener.