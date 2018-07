Les obres per descontaminar Flix es reprendran a la tardor

Els treballs per a la neteja i descontaminació de l’embassament de Flix, aturats des de l’octubre del 2015, es reprendran a la tardor d’enguany. Així ho ha explicat aquest divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, durant una visita a Flix en la qual ha manifestat el compromís de la Generalitat de garantir que l’extracció dels 79.300 metres cúbics de llots tòxics que encara queden al fons del pantà es farà aquesta vegada de manera correcta i amb totes les garanties. “Generalitat i Ajuntament de Flix vetllarem perquè així sigui”, ha afirmat. Un control més exhaustiu de la qualitat de l’aire i la utilització d’una draga ecològica, molt més eficient, són algunes de les millores que s’han introduït al projecte adjudicat a Tragsa per 44,6 milions d’euros.

Una vegada superat l’escull principal que era el litigi obert entre Tragsa i l’anterior adjudicatària, Fomento de Construcciones y Contratas, les previsions són instal·lar la draga a finals d’estiu. “Ens consta que Fomento ja ha fet el traspàs de les llicències ambientals a Tragsa i ara només queda l’autorització ambiental final, que depèn de la Generalitat”, ha explicat l’alcalde de Flix Marc Mur. Llum al final del túnel d’un projecte ple de retards i irregularitats que es preveu acabar el primer semestre del 2019.

Ho ha avançat també el conseller Calvet, tot i que a la trobada d’avui no hi havia cap representant de l’empresa estatal Acuamed, responsable última de les obres, que ho corroborés. “Es tracta d’un projecte prioritari per al govern i en parlarem amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la reunió que tindrem la setmana vinent”, ha avançat Calvet. Pel que fa als sis punts de contaminació que es van trobar dins i fora dels terrenys d’Ercros, el conseller ha explicat que en dos dels focus Ercros haurà de continuar fent controls puntuals i en un tercer, situat fora dels terrenys, se’ls ha requerit un projecte de caracterització.

Al marge de l’embassament al riu Ebre, el conseller també ha visitat els terrenys industrials d’Ercros que es troben en fase de sanejament i de desmantellament d’instal·lacions, una de les quals la fàbrica de clor que va tancar el desembre de l’any passat. L’empresa ha construït un magatzem temporal de mercuri, on s’acumulen 150 tones d’aquest metall a l’espera que entri en funcionament la planta de tractament d’Almadén (Ciudad Real), l’única de l’Estat. El sanejament del recinte industrial no finalitzarà fins almenys l’any 2023; amb tot, la secretària general d’Ercros, Teresa Conesa, ha assegurat que actualment disposen de 100.000 metres de terrenys aptes per a usos industrials i ara mateix s’hi podria instal·lar qualsevol empresa. La reindustrialització és un tema molt reivindicat per l’Ajuntament de Flix, per això s’ha valorat molt positivament que dins el decret d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat s’aprovin incentius fiscals per a les empreses que s’instal·lin a Flix.