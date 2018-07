El final de les obres de la Sagrera torna a ajornar-se: no s'acabaran el 2020

L'estació d'AVE de La Sagrera, una de les obres estratègiques pendents des de fa anys a Barcelona, no estarà acabada el 2020 com va insistir fins fa pocs mesos el ministre de Foment del PP, Íñigo de la Serna. El nou secretari d'Infraestructures del govern socialista, Pedro Saura, ha reconegut aquest dimarts a Barcelona que el calendari era "irreal" i que no es podrà complir. Ha promès que la inversió de l'Estat prevista fins llavors en aquesta obra rondarà els 500 milions d'euros.

"Volem ser realistes, el 2020 no estarà acabada", ha dit en declaracions recollides per Europa Press després de la reunió mantinguda amb el secretari d'Infraestructures del Govern, Isidre Gavín, i la tinent d'alcalde d'Ecologia i Urbanisme de l'Ajuntament, Janet Sanz.

Saura ha insistit que l'evolució actual de les obres, represes fa pocs mesos a un ritme lent després de més de tres anys aturades del tot, fa pensar que era "irreal" la data del tercer trimestre del 2020 que va donar l'executiu de Mariano Rajoy. Ha apuntat que les obres de La Sagrera necessiten impuls i concòrdia, però també realisme.