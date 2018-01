Les obres de l'estació de l'AVE de la Sagrera es reactiven després de tres anys

La construcció de la futura estació de l'AVE de La Sagrera es reprèn després de més de tres anys aturada. Els treballs per acabar la llosa inferior sobre la qual s'ha d'aixecar la infraestructura han reiniciat aquest dimecres, segons ha informat el gestor públic Adif en un comunicat. La represa del projecte, estratègic per a la mobilitat a Barcelona i el conjunt de Catalunya, era un compromís del ministeri de Foment que l'Ajuntament de Barcelona ha rebut amb satisfacció confiant que es compleixin, ara sí, els terminis.

El passat mes de juny es van reiniciar les obres del col·lector de la Rambla Prim, que tenen un termini de 13 mesos i eren un pas indispensable per avançar en aquesta infraestructura. Sobre el col·lector hi anirà la llosa que s'ha començat a construir i que servirà de base per a l'estructura.

Les obres del projecte d'estructura consten de dues fases principals. La primera serà la posada en marxa dels corredors ferroviaris de Rodalies de les línies Barcelona-Mataró i Barcelona-Granollers-Sant Celoni per l'interior de la futura estació. La segona fase serà posar en servei el corredor d'alta velocitat, també per dins de la nova instal·lació.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, han celebrat que es reprenguin les obres, tot i que han assegurat que estaran alerta perquè no s'endarrereixin més.

