Pilones al centre de Barcelona i restriccions de trànsit a la Sagrada Família arran de l'atemptat d'agost

La Junta Local de Seguretat de Barcelona ha acordat prendre diverses mesures després de fer una anàlisi de riscos arran de l'atemptat a la Rambla el 17 d'agost. Les mesures, que s'aplicaran de manera progressiva i algunes es faran efectives els pròxims dies, afectaran la zona més cèntrica de la ciutat i l'entorn de la Sagrada Família. D'una banda, es posaran obstacles, com arbrat, jardineres, cubs de formigó i pilones, al centre de Barcelona. De l'altra, es començarà a treballar en la restricció del trànsit de vehicles al voltant de la Sagrada Família convertint els carrers en zona de vianants.

El subgrup tècnic que es va crear després de l'atemptat a la Rambla, format per l'Ajuntament de Barcelona, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, ha decidit implementar aquestes mesures, "que seran compatibles amb el model de ciutat". A la zona del centre de Barcelona s'instal·laran obstacles provisionals fixos, com arbrat, jardineres, cubs de formigó i pilones, en els espais acordats pel subgrup de la Junta Local de Seguretat. També s'estudiarà l'ampliació de l'ús d'elements del mobiliari urbà com a protecció de punts vulnerables.

Així mateix es posarà en marxa el procés per convertir l'entorn de la Sagrada Família en zona de vianants, cosa que suposarà restringir la circulació de vehicles. Això suposarà tallar el trànsit en els trams dels carrers Marina, Sardenya i Provença que envolten el temple. L'acció s'executarà seguint els projectes existents per pacificar l'entorn de la Sagrada Família amb l'objectiu de millorar la seguretat viària "davant ocupacions de calçada fruit de l'acumulació de persones".

Reforços policials per Nadal

La Junta Local de Seguretat ha recordat que després de l'atemptat a la Rambla ja es van reforçar els dispositius policials i es van col·locar obstacles mòbils en diferents punts de Barcelona. Ara alguns dels obstacles mòbils es substituiran pels obstacles fixos anunciats. Pel que fa a l'operatiu de Nadal, en previsió que hi hagi més compradors a les àrees comercials de la ciutat els agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos reforçaran la seva presència i es prioritzaran les patrulles uniformades a peu. Els Mossos també han començat la formació a la Guàrdia Urbana per detectar radicalismes.

El subgrup tècnic creat arran de l'atemptat a la Rambla s'ha reunit en diverses ocasions i continuarà treballant per garantir la coordinació de les tres administracions -l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat- en les mesures acordades.