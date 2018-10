12 d'octubre: un festiu qualsevol o res a celebrar?

Alguns establiments han obert per compensar que van tancar l'1 d'octubre, com és el cas d'una empresa de Manresa que va fer un referèndum per pactar-ho amb els empleats . Els més de 220 establiments que aquest 1 d'octubre van decidir tancar a Vic per celebrar el primer aniversari del referèndum d'autodeterminació també obriran. El mateix passarà en altres capitals de la Catalunya Central com Berga, Igualada, Manresa i Solsona. En aquest últim cas, l'Ajuntament ha decidit mantenir el mercat setmanal i, de la seixantena de marxants que habitualment munten parada, només es preveu que en faltin un màxim de cinc.

D'altra banda, alguns dels establiments de Bonpreu i Esclat també van decidir tancar l'1 d'octubre. De cara al 12 d'octubre, l'obertura dels supermercats també serà variable i aixecaran la persiana en funció de si la localitat on s'ubiquen estableix la possibilitat d'obrir, segons han explicat fonts de la cadena osonenca a l'ACN.

El mercat municipal de Girona, obert

A diferència d'altres anys, el mercat municipal de la plaça del Lleó de Girona estarà obert. De fet, serà l'únic de tot Catalunya que treballarà aquest divendres. No ho faran totes les parades sinó que calculen que en seran cap a una vintena. El seu president, Manel Rodríguez, explica que es va fer una votació i que, com que hi havia gent que volia obrir parada, els altres no van tenir "cap inconvenient" que "els que no volen celebrar el Dia de la Hispanitat vagin a treballar". Des del mercat es va demanar permís a l'Ajuntament –en ser festiu, calia fer aquest tràmit– i el consistori hi va donar llum verda. De fet, tot i que l'Ajuntament de Girona estarà tancat al públic aquest 12 d'octubre, sí que permetrà que els regidors que ho vulguin vagin al despatx a fer feina.



Més comerços amb persianes aixecades a Tarragona

A Tarragona, fonts de l'associació Via T expliquen que entre un 15% i un 20% dels seus associats obriran. Veuen un increment de comerciants que volen obrir respecte als altres anys, i ho fan per reivindicar que aquest dia festiu "no els representa". Des de la Via T subratllen que ells no es posicionen i que cada comerç té el seu posicionament.

Per la seva banda, la Unió de Botiguers de Reus dubta que algú obri. El Tomb de Reus, per contra, dona per fet que alguns obriran, com a festiu autoritzat, sobretot els establiments d'alimentació. En altres localitats com Amposta, Tortosa i Valls no es preveu que hi hagi molts establiments oberts.



Tàrrega, Tona, Olot i Sant Vicenç de Castellet, l'excepció

Tot i que la Generalitat va marcar el 12 d'octubre com a dia d'obertura autoritzada als comerços, els municipis poden sol·licitar al departament d'Empresa substituir dos d'aquests festius per altres dates. Aquest 2018 només quatre municipis –Tàrrega (Urgell), Tona (Osona), Olot (Garrotxa) i Sant Vicenç de Castellet (Bages)– han demanat deixar el 12 d'octubre fora dels festius amb obertura comercial autoritzada.

En l'àmbit polític, partits com el PDECat, ERC i la CUP ja han avisat que treballaran als ajuntaments de diversos municipis. També ho han fet entitats com Òmnium.