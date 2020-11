Veïns ocupen el centre LGTBI de Barcelona per evitar el desnonament d'una parella trans

L'organització veïnal Raval Rebel ocupa des d'aquest matí el centre LGTBI de Barcelona, al carrer del Comte Borrell, per demanar a l'Ajuntament que trobi una solució per a una parella que està a punt de ser desnonada. La Juanita i el seu company hauran d'afrontar el 3 de desembre el segon intent de desnonament per haver deixat de pagar el lloguer del pis on viuen al carrer del Carme. Tots dos són migrants, ella és trans i ell, a més de trans, refugiat, segons Anna Moreno, de Raval Rebel. "Les persones trans i migrades no tenen les mateixes alternatives. Malauradament és així", lamenta Moreno.

És per aquest motiu que han passat a l'acció i demanen a l'Ajuntament de Barcelona que trobi un pis o alguna altra solució habitacional per a aquesta parella. "L'Ajuntament reconeix d'una banda la condició de les persones trans, però de l'altra no els donen cap alternativa", segueix Moreno, que critica que van intentar inscriure la parella a la Mesa d'Emergències, el recurs públic per poder solucionar temporalment aquestes situacions, però els van dir que eren joves (tenen uns 25 anys) i per tant es podien "buscar la vida".

Des del districte de l'Eixample ja han començat a parlar amb els ocupants del centre LGTBI, però la solució, segons adverteixen, ha de venir des d'Habitatge. Fonts de l'Ajuntament asseguren que estan estudiant el cas. Els veïns diuen que no marxaran fins que es trobi alguna alternativa.