L'odissea de tornar a l'epicentre del 'Filomena'

Són les 6.30 i rebo un sí rotund quan pregunto al personal de la Renfe de l'estació de trens d'alta velocitat de Girona si l'AVE de les 6.46 h arribarà a Madrid. Fa tres dies, quan havíem de sortir per tornar a casa a les 8.11 h, just després de la nit més dura del temporal Filomena, una dona ens va enganxar pels pèls quan ja passàvem els controls i ens va anunciar que no es podia passar de Saragossa. Encara sort. De no ser per la persona d'atenció al client que va córrer a enxampar persones amb maletes (i un cotxet, en el nostre cas), ens hauríem quedat retinguts a l'Aragó. Cap missatge: ni per SMS, ni a la web de la Renfe, ni per megafonia, ni tan sols al telèfon d'atenció al client, on havia trucat mitja hora abans i em van assegurar que el servei funcionava.

La informació no és el fort de la Renfe ni Adif. A les 7 h ja circulava per les xarxes que havien suspès l'AVE Barcelona-Madrid per una averia passat Saragossa, la zona més afectada per la borrasca Filomena i on les temperatures han caigut fins als -25,4 graus registrats a les nou del matí a Bello (Terol) i -17,4 graus a Alhama de Aragón, a tocar de l'A-2. Però la informació no ha arribat fins més de mitja hora després al tren on ja havíem pujat. De fet, hem sigut els usuaris els que hem informat el personal de la Renfe. El caos s'ha estès per Sants. Més d'un centenar de persones retingudes preparades per tornar a Madrid després de l'anunci a so de bombo i platerets del ministre de Transports, Jose Luis Ábalos, que s'havia restablert la connexió. Tots amb la incertesa de si l'averia per les gèlides temperatures no comunicada fins gairebé les 8 h es resoldria en algun moment.

Estampida a Sants

L'estampida ha sigut eixordadora quan per megafonia s'ha informat del restabliment del tren amb teòrica sortida a les 7.40 h. Una munió de persones corrents des d'atenció al clients fins a passar els controls. La Renfe ha arreplegat totes les persones a Sants amb destinació Madrid, fins i tot les que havien decidit comprar el bitllet via València per assegurar-se el tret. "Jo no sé per què anuncien que es pot viatjar quan les vies no estan a punt", lamenta un operari. El tren havia d'arribar a les 10.10 h, però, sortint a les 8.43 h i amb les restriccions de velocitat passat Saragossa, segurament no ho farà fins cap a les 12.30 h, apunta aquest treballador.

El tren va ple de gom a gom de viatgers fornits amb botes per poder sortir de l'estació madrilenya d'Atocha. La mascareta i el silenci soc l'únic vestigi de l'era covid. Els canvis d'última hora han provocat cues i corredisses per agafar qualsevol seient lliure. Finalment, però, no hi ha hagut més ensurts durant el viatge i el tren ha arribat pels volts de les 12h a Madrid després de reduir la velocitat durant tot el tram des de Calatayud, on hi havia l'averia. El comboi s'ha aturat per deixar passar primer el tren procedent de la capital espanyola i després ha reprès la marxa.