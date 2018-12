Cau un grup que feia pagar 10 euros per presentar-se a ofertes de feina que eren falses

Oferien una gran quantitat d'ofertes de feina arreu de l'estat espanyol a empreses importants, però exigien als candidats que paguessin una fiança de 10 euros per poder-s'hi presentar. Les ofertes eren falses i quan les víctimes anaven a l'entrevista personal no hi trobaven ningú. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que estava darrere d'aquesta estafa i que hauria defraudat més de 400 persones a Espanya.

La investigació va arrencar el gener d'aquest any, quan els Mossos van saber que una trentena de persones havien sigut víctimes d'una estafa de petits imports que seguia el mateix patró. En tots els casos les persones s'havien presentat a llocs de treball per a empreses de l'estat espanyol a través de pàgines web i aplicacions. Quan els responsables del suposat procés de selecció els citaven per fer l'entrevista personal, els demanaven una fiança de 10 euros que retornarien per garantir la seva assistència.

L'argument dels responsables era que els candidats havien de pagar aquesta fiança per assegurar que es presentarien a l'entrevista personal. El grup publicava les ofertes falses a portals dedicats a la recerca de feina, sense requerir cap especialització ni formació per garantir que hi hagués diversos candidats. Quan rebien les peticions per formar part del procés de selecció, contactaven amb els interessats de manera privada i els reclamaven la fiança de 10 euros. El pagament es formalitzava a través d'una plataforma de pagament en línia.

Diners utilitzats en apostes

A l'hora de la veritat, els candidats es presentaven a l'entrevista personal i ningú els rebia. Mentrestant, amb els diners de la fiança els estafadors feien apostes en pàgines web –amb perfils d'usuaris creats amb dades de les víctimes–. Els Mossos calculen que l'organització hauria guanyat prop de 6.000 euros en un any amb aquesta estafa, tot i que no descarten que la xifra pugui ser molt superior. El motiu és que, com que el grup demanava petits imports de diners, moltes víctimes no havien denunciat l'estafa davant la policia.

Durant la investigació, els Mossos van identificar tres persones com a responsables d'aquesta estafa. Les tres ja havien sigut detingudes per la Policia Nacional el setembre passat per fets similars. El grup localitzat per la policia estava situat a Galapagar, una població de Madrid, des d'on publicaven les ofertes de feina i feien apostes en pàgines web amb els diners de la fiança.