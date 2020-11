Un canvi en el còmput oficial a Espanya afegeix 1.623 defuncions més per covid

A partir d'aquest dimecres el ministeri de Sanitat utilitzarà un nou mètode estadístic a l'hora de registrar l'evolució de la pandèmia, és a dir, dels contagis, de les hospitalitzacions o de les defuncions en la base de dades oficial. Aquest canvi, que ha de servir per "depurar encara més les dades", ha comportat que aquest dimecres la xifra de contagis per coronavirus hagi sumat 25.049 casos per covid-19 més al recompte oficial, cosa que fa créixer la xifra total de casos fins a 1.284.408 a tot l'Estat des de l'inici de la pandèmia.

La variació, però, no només s'ha traduït en els contagis sinó també en les hospitalitzacions, així com en les defuncions. Pel que fa a les persones hospitalitzades per covid-19, el ministeri n'ha registrat 382 més, de manera que el nombre de pacients per coronavirus ingressats des que hi ha recompte oficial puja a 20.325. En aquest sentit, actualment el ministeri notifica que un 16% dels llits dels centres hospitalaris de l'Estat estan ocupats per pacients covid. En canvi, l'actualització de les dades no registra un canvi important pel que fa als pacients ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) des del març passat, que ja són un total de 2.786.

També varia el registre de les defuncions. Després de l'ajust de la base de dades, Sanitat afegeix 1.623 defuncions al recompte oficial, que puja a 38.118 morts des de l'inici de la pandèmia. Les xifres sempre han estat un maldecap entre institucions, sobretot pel ball que ha hagut –i que hi ha– entre les que registra el ministeri i les de les comunitats autònomes.

Fins ara la sobrecàrrega en el sistema públic estatal de salut, així com en el de les comunitats, havia generat dificultats a l'hora de fer un seguiment exhaustiu de l'evolució de les dades, apunten fonts del ministeri de Sanitat, que reconeixen que "mai s'havien mobilitzat tantes dades". Els canvis a l'hora de registrar o no un "cas de coronavirus" en funció dels criteris (si és positiu en PCR o segons el quadre mèdic) ara s'han pogut homogeneïtzar, apunten des del ministeri. Amb aquesta adaptació es pretén tenir un registre més "depurat i actualitzat" de les dades a partir d'ara.