L’Oficina d’Estrangeria de Girona perd aquesta setmana el 22% dels treballadors

El col·lapse que viu l’Oficina d’Estrangeria de Girona des de fa mesos s’agreujarà encara més la setmana vinent. Han de marxar sis dels vint-i-set treballadors de la seu gironina, que havien demanat el trasllat, i, de moment, no han arribat les persones que havien de substituir-los a partir de dilluns vinent. “Fins ara gairebé no es donaven cites prèvies, i quan marxin aquests treballadors el col·lapse i el bloqueig seran totals”, alerta el membre de la comissió de drets humans i estrangeria del Col·legi d’Advocats de Girona, Jordi Espelt. Per aquesta raó, els advocats han proposat a la Subdelegació que es puguin presentar telemàticament les sol·licituds, com es fa a València o Madrid, per evitar que es vulnerin drets fonamentals de les persones immigrades. El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha apuntat que han d’estudiar aquesta possibilitat perquè no saben si “té cobertura legal”. “Hem de parlar amb València per saber ben bé com ho fan”.

Diverses entitats com la Creu Roja i el Col·legi d’Advocats fa mesos que denuncien el col·lapse que es viu a l’Oficina d’Estrangeria de Girona, que no dona cites prèvies perquè els immigrants puguin presentar tota la documentació que necessiten per regularitzar la seva situació. “En aquests moments no hi ha cites disponibles. L’oficina posarà a la seva disposició noves cites aviat”, surt com a resposta quan s’intenta demanar cita per internet.

A més de les sis baixes que es produiran a partir de la setmana vinent, hi ha tres treballadors més a punt de jubilar-se. Aquestes vacants, que havien de cobrir sis interins que s’han contractat per sis mesos, encara no han arribat. “Havien de començar abans que pleguessin els treballadors actuals, però no sabem quan arribaran”, ha reconegut Bramon, que també ha admès que, a causa de la falta de substituts, creixerà la situació actual de col·lapse. “Aquestes persones noves necessitaran formació i durant un temps estarem pitjor del que estem ara”.

Una problemàtica que, segons Bramon, “és conseqüència de la política del Partit Popular, que durant vuit anys no va convocar noves places de funcionaris”. A més, el subdelegat també ha defensat que molts empleats no volen treballar a Girona per tres raons: “Perquè és una ciutat cara, pel procés independentista i perquè el sou de l’administració està per sota de les altres dues administracions”.

De fet, Bramon ha al·legat que el govern socialista ha engegat una sèrie de mesures per intentar pal·liar la situació: “Alguns processos es poden fer telemàticament, s’han obert hores a la tarda, s’ha iniciat un procés de deslocalització perquè es gestionin alguns expedients des d’altres províncies i es contractaran interins a Girona fins que no es creïn les places definitives”. Segons xifres de la Subdelegació, durant l'any passat l'Oficina d'Estrangeria de Girona va emetre 17.814 expedients (un 16% més que el 2018) i de mitjana va donar 1.200 cites mensuals.

Expulsions i pèrdues de llocs de treball

Ara bé, el Col·legi d’Advocats ha reclamat una solució de manera urgent, perquè denuncia que fa mesos que s’estan vulnerant drets fonamentals de les persones immigrades: “No poden treballar i s’arrisquen a ser expulsades perquè no han pogut engegar els tràmits per regularitzar la seva situació”, ha denunciat Espelt. També assegura que hi ha persones que “han perdut contractes de treball" o a les quals "els ha caducat part de la documentació i han hagut de tornar a fer els tràmits”.

Per això, el Col·legi proposa que els advocats i també els membres de les entitats o gestories puguin presentar telemàticament les sol·licituds, les quals després es validaran presencialment. “Els presentaríem tota la documentació escanejada i això ja estalviaria feina als funcionaris. A més, també serviria perquè la Subdelegació tingués dades del volum de sol·licituds per reclamar el reforç de personal”, ha apuntat Espelt. Bramon ha assenyalat que des de la Subdelegació estan estudiant la seva proposta però que han de mirar si té cobertura legal.