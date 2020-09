Tenir l'oficina en una habitació d'hotel

La fotografia del moment és dantesca per al sector turístic: viatgers d'oci gairebé desapareguts i la mobilitat laboral reduïda al màxim. A Barcelona, la majoria d'hotels continuen tancats i només el 29% (127) han optat per tornar a posar la maquinària en funcionament malgrat les previsions nefastes per a aquest final del 2020 marcat pels rebrots. De fet, segons les dades recollides pel Gremi d'Hotels, un escàs 43% dels 438 hotels de la ciutat confien estar operatius a finals d'any. Alguns establiments, conscients que la situació pot allargar-se, han decidit aplicar-se ja la màxima de l'adaptar-se o morir i han començat a donar nos usos a unes instal·lacions que tenen clar que trigaran un temps a tornar a veure plenes. Ara busquen atendre les necessitats que ha posat en relleu el covid-19 i, sobretot, el teletreball.

És el cas del Gallery Hotel, al centre de la ciutat, que arrencarà el mes d'octubre reconvertit: a banda de mantenir les habitacions convencionals per a possibles visitants, hi suma un coworking, habitacions que passen a ser petites oficines i un tipus d'estada pensada per a persones que vulguin convertir l'hotel en casa seva durant un temps.

"El confinament ens ha ensenyat que moltes vegades no tenim cases ben preparades per treballar, que hi ha molt de soroll o no tenim espais ben il·luminats o bona connexió, i per això ara a l'hotel oferim tots els serveis per poder treballar a distància de manera còmode. Ens hem adaptat a la nova situació", explica Lourdes Grau, directora del Gallery. I aquest "tots els serveis" inclou la possibilitat de deixar una estona la taula del coworking per banyar-se a la piscina, fer una mica d'exercici al gimnàs o imprimir tot el que sigui necessari a la recepció. Combinar, en definitiva, el que ofereix una oficina i el que ofereix un hotel sense necessitat de fer-hi nit.

651x366 L'espai habilitat com a coworking / PERE VIRGILI L'espai habilitat com a coworking / PERE VIRGILI

Fer servir una de les taules del coworking durant un mes –amb accés als serveis– costa 360 euros i la tarifa canvia si es fan estades més llargues o més curtes, i tenir una habitació on s'ha canviat el llit per un escriptori i s'ha habilitat com a oficina costa 750 euros al mes, també amb tarifes per fraccions de temps. Els responsables de l'establiment afegeixen a la llista d'atractius de la seva proposta el fet de poder establir sinergies amb altres professionals que també treballin a l'hotel. O que fins i tot hi visquin, perquè l'altra branca que s'ha decidit potenciar ara que el focus es posa com mai en el client local és la de les llargues estades amb habitacions muntades com a petits pisos. I ara, per això de complir amb totes les mesures de seguretat, sense catifes i amb codis QR per accedir a la carta de serveis.

En un mes d'octubre normal aquest hotel, com la majoria dels de Barcelona, tindria una ocupació superior al 80%, però aquest 2020 res no és normal i ara mateix l'ocupació mitjana a la ciutat no supera el 15%. El Gallery reobre demà amb només una habitació reservada, tot i que els responsables de l'establiment confien que un cop tornin a tenir el cartell d'obert la cosa comenci a agafar ritme. "Ara tot canvia molt d'un dia per l'altre", apunta la directora de l'hotel, que tot just aquest cap de setmana ha deixat d'estar tapiat.

651x366 La terrassa de l'Hotel Claris / ARA La terrassa de l'Hotel Claris / ARA

Un altre hotel que ja intenta recuperar certa normalitat és el Claris, que està obert des de principis de juliol i que, també per adaptar-se al clima de pandèmia, aquest any dona nous usos a la seva terrassa: la lloga per a tot tipus d'esdeveniments que busquin la garantia de l'aire lliure. Des de reunions de feina fins a celebracions familiars. Sempre amb l'al·licient de les vistes a la ciutat i els serveis de l'hotel. I el Suites Avenue, davant de la Pedrera, també obra ara al públic els seus apartaments amb terrassa per organitzar-hi celebracions.

Pla de rescat

Que molts dels hotels de la ciutat continuïn tancats i sense previsió de reobertura ja ha posat en guàrdia moviments que alerten de la necessitat de repensar el model turístic de la ciutat, com l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), que aquesta setmana en una acció reivindicativa empaperava l'Hotel Rivoli de la Rambla per demanar que aquests espais es reconverteixin en equipaments d'ús públic. L'ABDT s'oposa a la idea del rescat del sector turístic que va llançar el president del Gremi d'Hotels, Jordi Mestre, que va demanar un "pla de rescat" a fons perdut amb una aportació directa d'uns 450 milions d'euros.