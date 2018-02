L'Ajuntament vol prendre el control de les dades de Barcelona i posar-les a disposició dels ciutadans

La nova Oficina Municipal de Dades té l'objectiu de reorganitzar les dades de la ciutat, fer-les accessibles a tothom i crear així un sistema més eficient, més transparent i més democràtic. La iniciativa vol trencar amb la dispersió de dades i crea aquest òrgan comú per gestionar-les. D'altra banda, l'Ajuntament vol que la ciutadania i les petites i mitjanes empreses, i no només les grans empreses com passava fins ara, tinguin accés a aquestes dades.

El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello creu que a partir d'aquesta oficina es podran fer millors polítiques a la ciutat: "Reagrupar les dades de diferents àmbits i posar-les en comú ens ajudarà a fer millors polítiques públiques. Per exemple, creuar dades de mobilitat, transport, medi ambient, urbanisme... Tenir-les en un mateix lloc ens pot ajudar a millorar l'acció política".

La nova Oficina Municipal de Dades –que serà la primera de tot l'Estat–, tindrà tres línies de treball: la captació i l'emmagatzematge de les dades, l'anàlisi i les prediccions en tots els àmbits d'interès per a la gestió de la ciutat i finalment la comunicació i la difusió dels resultats. Hi treballaran una quarantena de persones, provinents de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i del Gabinet Tècnic de Programació, i estarà dirigida per Màrius Boada.

Protegir la privacitat de la ciutadania

Per afrontar el problema de la privacitat, l'Ajuntament ha creat la figura del delegat de protecció de dades d'acord amb el nou reglament de protecció de dades europeu (RGDP). Aquesta nova figura tindrà l'objectiu de vetllar perquè es compleixi el reglament europeu, és a dir, garantir la privacitat i la sobirania de dades dels ciutadans –dades de caràcter personal– que gestioni l'Ajuntament en la prestació dels seus serveis.

Per a què servirà aquest nou servei?

Segons l'Ajuntament, el nou servei pot ser un nou quadre de comandament per a la gerència municipal que millori la presa de decisions. Per exemple, entre altres accions, s'hi gestionaran dades de l'Observatori de l'Habitatge que permetin un estudi permanent de l'evolució del mercat de l'habitatge i s'hi durà a terme el monitoratge de la gentrificació per aportar informació i dades que ajudin a definir respostes per aturar els processos d'expulsió de veïns i comerciants de barris de la ciutat.

Pisarello ha assegurat que aquesta nova reorganització de dades els ajudarà a controlar qui accedeix a aquesta informació: "Nosaltres sabrem qui es descarrega les dades i per què. És una manera de treballar amb grans, mitjanes i petites empreses, però sempre marcant el camí. D'aquesta manera recuperarem el control de les dades, que ara mateix no són públiques i estan en mans de grans empreses i no de la ciutadania".

Barcelona Data Exchange

S'està desenvolupant el web central de dades municipals, element essencial del 'data commons' per tal d'organitzar, centralitzar i millorar el format i facilitar l'accés a totes les dades publicades per l'Ajuntament. El Barcelona Data Exchange integrarà diversos webs municipals actuals: Estadística, Barcelona Economia, Geoportal, BcnRoc, Estudis d'Opinió i el portal Open Data.

Amb la creació d'aquest òrgan l'Ajuntament de Barcelona vol gestionar les dades públiques de la ciutat i prendre el control que tenen ara les grans empreses privades. Segons Pisarello "les dades són el petroli del segle XXI", ja que avui en dia es recullen el 90% més de dades que fa tres anys.