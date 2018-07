Una onada de calor marcarà la setmana que ve

No es pot dir que l’estiu hagi arrencat amb un ambient fresc, però fins ara la temperatura s’ha mantingut en els límits habituals de la calor intensa. Ara els mapes del temps dibuixen un primer pic de calor, dels que només arriben un o dos cops a l’any, de cara a la setmana que ve.

L’onada de calor es preveu durant els primers quatre dies de la setmana vinent, i serà especialment intensa entre dimarts i dimecres, en què la temperatura podria superar els 40º a l’interior amb certa facilitat. A la costa, la temperatura s’acostarà als 35º i la temperatura de sensació fregarà igualment els 40º. Cal tenir en compte que en algunes comarques interiors això serien entre 5 i 7 graus més dels que hi va haver ahir a la tarda.

Encara falten força dies perquè arribi aquesta invasió d’aire càlid i, per tant, la previsió encara té un cert grau d’incertesa. És bastant segur que arribaran els dies de més calor d’aquest any fins ara, però no és tan clar si la calor serà realment excepcional o bastant semblant a altres pics que ja hem tingut les últimes setmanes.

Ahir el Servei Meteorològic de Catalunya ja va activar un preavís de situació de perill per calor de nivell alt (grau 4 sobre 6). L’alerta encara dona pocs detalls però augura que dimarts i dimecres localment la temperatura podria saltar per damunt dels 40º a Ponent. Si s’arribés a superar aquest llindar a Lleida, seria tot just la cinquena vegada que passa aquest segle.

La previsió ja és molt a llarg termini, cosa que fa difícil saber fins quan es podria allargar la calor forta. L’escenari més probable és que a partir de divendres de la setmana que ve la temperatura, si més no, tendiria a normalitzar-se.

De moment, avui i demà un petit canvi de temps provocarà tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i fins i tot en algunes de Barcelona. Avui i demà, la temperatura serà més suportable en moltes comarques de la meitat nord de Catalunya, però en canvi el vent de mestral començarà a disparar la temperatura a l’Ebre i al Camp de Tarragona. El cap de setmana el vent afluixarà i la temperatura ja serà tan alta com els últims dies.

Els embassaments al 90%

Els pantans de les conques internes de Catalunya arrenquen l’estiu amb unes reserves que superen el 90%. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), això assegura la campanya de l’estiu i l’aigua de boca ben bé per un any. Les reserves del sistema Ter-Llobregat arriben fins al 94% de capacitat i el pantà de Boadella, al 67%, també ha pujat molt el seu nivell des de l’hivern. Per contra, hi ha alguns embassaments del sud de Catalunya que no s’han refet bé de la sequera, com és el cas dels pantans de Siurana i de Riudecanyes, al 23% i al 46% de capacitat, respectivament.