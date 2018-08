Confiscades 45 tones de tonyina congelada que venien com a fresca

La Guàrdia Civil ha confiscat 45 tones de tonyina congelada que només estava autoritzada per al seu consum en conserva però que era comercialitzada com a fresca, per la qual cosa quadruplicava el seu valor al mercat, un frau pel qual quatre persones estan sent investigades.

L'operació Atunali, que ha tingut lloc a Barcelona, Alacant, Múrcia i la Corunya, la va iniciar el gener el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, i ha comptat amb la col·laboració de la Interpol i l'Europol, segons ha informat l'Institut Armat.

De moment hi ha quatre persones investigades -d'entre 49 i 59 anys-, a les quals s'atribueix un delicte contra la salut pública, frau als consumidors i falsedat documental, delictes pels quals es poden enfrontar a penes d'entre un i quatre anys de presó i a possibles sancions administratives.

En una primera fase de l'operació, que continua oberta, els agents van immobilitzar 10 tones de tonyina de l'espècie tonyina d'ulls grossos per no disposar de la traçabilitat necessària per a la seva comercialització.

Després, van localitzar en un altre establiment majorista diversos lots de tonyina congelada d'aleta groga que no comptaven amb certificació d'origen ni del sistema usat per a la seva congelació; el cos va comprovar que l'empresa trossejava el peix, procedent de l'Atlàntic, i posteriorment el distribuïa descongelat o elaborat amb additius.

En aquest frau hi han intervingut tres empreses més i els tres armadors dels vaixells de captura, de nacionalitat francesa, salvadorenca i panamenya.

Amb l'ajuda de la Xarxa Europea de Frau Alimentari de la Comissió Europea, el Seprona va comprovar que els vaixells utilitzats no disposaven d'un sistema de congelat per immersió en salmorra adaptat a la nova legislació, que estableix temperatures inferiors a -18ºC per al consum humà.

Les naus, dedicades a proveir empreses conserveres, destinaven el sobrant de les captures al mercat clandestí, on diverses distribuïdores el compraven a un preu molt per sota del valor per a captures fresques.

Després de descongelar la tonyina, els investigats processaven la seva carn amb additius que injectaven en quantitats molt superiors a les recomanades amb l'objectiu d'atorgar-li un aspecte similar al fresc.

D'aquesta manera, el peix, que només estava autoritzat per ser consumit en conserva amb un valor inferior als tres euros per quilo, es posava a la venda com a fresc per quantitats de fins a 14 euros el quilo.